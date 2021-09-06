塑橡膠工業展及鞋機展9月28日線上啟動

2021年台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）及台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）轉以線上模式推出全新「DigitalGo」數位活動，將自9月28日起，展開為期一個月的數位行銷活動，包括海外市場Webinar、工廠Live直播、Podcast空中節目、雲端虛擬展示、線上採購媒合、產業趨勢論壇等，多箭齊發多元行銷管道。兩展DigitalGo官網已開放參觀登記，歡迎有意掌握最新合作商機及市場趨勢的業者，上網預約參觀！

外貿協會表示，兩展DigitalGo系列線上活動將橫跨重點市場，介紹參展商在地解決方案：首先登場的是9月28日「全球塑橡膠市場Webinar」，接著10月5日印度/泰國市場、10月12日土耳其/中東/非洲市場，以及10月19日的北美包裝市場等Webinar接力登場。DigitalGo期間每周三、四下午2點將播出工廠Live直播，利用數位影音打造塑橡膠及製鞋產業實境秀，將訪客的目光直接拉進各工廠現場，直接與參展商互動，眼見為憑深入瞭解產品運作性能及實際應用。貿協表示，光看還不過癮，將推出臺灣第一個製造業知識性Podcast節目「製造癮」，預計於DigitalGo期間於每周五下午5點首播，屆時帶給聽眾製造業軟性、輕鬆、生活化的一面。

另一備受矚目的專業殿堂級活動-「塑橡膠產業趨勢論壇」將在9月30日線上舉辦，集結國內外指標廠商與產業研究培育單位，就「塑膠循環經濟」、「交通創新應用」及「醫療創新應用」三個層面，帶領與會者深入探討當前塑橡膠產業的最新技術發展與趨勢。

台北國際塑橡膠工業展及製鞋機械展DigitalGo除了豐富多元的專業活動，線上展示及商機採購媒合也同步展開，從9月28日起跑一個月。完整活動時程及活動報名資訊陸續公布於兩展官方網站：www.taipeiplas.com.tw / www.shoetech.com.tw ，歡迎海內外專業人士及對塑橡膠產業有興趣的朋友可多加利用線上報名。