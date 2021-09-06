仲鈜科技　智動化科技實現智能化生產

整合學術界創新前瞻技術，仲鈜科技藉由自身的專業，以穩健研發步伐持續追求技術創新與突破，協助各產業導入智慧製造技術，邁向工業4.0，在疫情中營運績效逆勢創高，獲得第三屆資育之星傑出成果獎。

仲鈜科技總經理鄭慶章表示，仲鈜科技不僅熟悉電子產品設計開發流程、更瞭解工廠生產量產管理，因此能靈活彈性運用機械及電機技術，結合創新工業控制硬體軟體技術，從應用需求面出發，透過客置化機聯網系統，輔以工控軟體，協助工業客戶全面性改善製程，突破生產作業瓶頸。

致力成為AOI檢測、自動化系統整合及工業工業4.0機聯網之技術領導廠商，仲鈜科技希望協助客戶在利用智動化追求產能極大化的同時，也能智能化管控設備及產品的良率。除了自行開發影像處理演算法可協助解決客戶之各種應用需求，利用仲鈜科技所開發之智慧製造之檢測系統，一台機械就能完成精密電子產品及零件電性、電容/電阻特性及多通道電壓電流等多項量測及檢測項目，並藉此進行流程分析，簡化並做合理的調整，將作業程序標準化、作業環境流線化，建構出一套能連接產品出貨系統及前製程之有完整檢驗紀錄的生產資訊系統。

鄭慶章說，目前產線產品檢驗仍仰賴大量人工作業，產線常因人為的抄錄的緩不濟急，而錯失及早發現問題解決的時效性，更容易因或操作導致錯誤，成為最大瓶頸及人力成本所在，透過人工作業紀錄之產品生產履歷，自動化擷取並完整串聯機台及產品所有製造資訊，透過軟體資料處理技術，與ERP或戰情室串連，快速將所有的生產履歷原始資料整理出來，即時判讀產線產品數據資料，轉化為資訊，協助客戶提升產能，也能擴大營收及利潤，真正實現工業4.0生產自動化及無人化的智能化生產目標。

成立之初就進駐高雄軟體園區育成中心，鄭慶章說，高軟除了資源相當多，經營團隊資育公司每年均會請學界財務專家，協助檢視企業營運模式，產品開發狀況，甚至財務諮詢服務，也可以直接得到政府政策資訊及資源的界接，對於仲鈜科技業務拓展助益良多。仲鈜科技致力協助電子產業在提升省人化、無人化、超人化上之能力，技術服務也獲多家國內外大廠採用，因此每年營收皆成倍數成長，展望未來，希望將工業4.0智慧應用拓展至生技等其他產業領域。