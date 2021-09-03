日立先端科技 × 瑞精工科技，台日強強聯手！

實踐數據驅動台灣產業數位轉型

憑恃其日立神奈川工廠智慧製造的成功經驗及日立IOT平台的成功案例， 日立先端科技宣布攜手瑞精工科技推出更彈性適用於台灣工廠數位轉型IT+OT的基礎工具，透過POMES / SCM / WMS加上MALinK機聯網，能讓中小企業快速實現生產及設備可視化，提取的數據能接軌日立IOT+AI平台進階智慧化，可以利用更準確的預測及資源負載洞察能力，來優化生產管理，降低運營成本，讓數據價值最大化，也是企業競爭力差異化最重要的方法之一。

日立先端科技股份有限公司前身為日製產業的台北分公司，1970年進軍臺灣以來，通過提供半導體製造設備、醫療、計測、解析裝置等最尖端技術與服務，於2005年作為台灣法人而誕生日立先端科技。在此期間迄今，深受台灣眾多合作夥伴的大力支持。

企業每一次升級轉型，都可能面臨內外部推動的困難與挑戰，從底層數位架構設計到頂層智慧管理流程，都需要一支專業跨領域的團隊來協助企業成功轉型。日立先端表示，會以日本原廠細緻化專案管理服務+在地化數位轉型導入顧問，結合國家能量認證之系統整合商，來確保每一項工程細節被重視、提高系統導入成功率，也提升企業各單位用戶數位化過程體驗的滿意度。