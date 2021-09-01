歐洲最新精密高效自動化技術研討會9/7 舉辦

「探討智慧化應用生產的關鍵！」歐洲最新精密高效自動化技術研討會8/31、9/7 GF台中舉辦

精密加工，以不改變工件材料物理特性為前提，以獲得要求的形狀精度、尺寸精度、表面粗糙度、表面完整性（無或極少的表面損傷，包括微裂紋等缺陷、殘餘應力、組織變化）為目標。

最值得信賴的團隊-GF喬治費歇爾機械，並延續業界「智慧製造與數位化」之重點方向，此次研討會亦將導入數位化的智慧製造的概念，了解如何運用網路將大量的生產數據用以提升生產效率。

GF Machining Solutions Ltd. 喬治費歇爾機械股份有限公司，引進瑞士總部精準、穩定的歐洲工藝，全球領先的機床、自動化解決方案和服務提供模具製造行業以及精密部件製造商。產品範圍從放電加工機、高速和高性能銑削機（包括夾具和托盤化系統）到3D 雷射表面紋理加工機和3D金屬列印機、服務、備件和消耗零件、耗材以及自動化解決方案。

二場歐洲最新精密高效自動化技術研討會，精心規劃議題如下:

由介紹歐洲最新自動化技術解決方案啟動，上午規劃二段議題，智慧自動化：自動化的起點-標準化夾治具及加工機台間自動轉換-WPT1與機械手解析。

圖／李淑慧攝

下午則以應用實務為主軸，規劃有：現場最新應用機台參觀 & 夾治具試用體驗，以及，調配產能的好幫手-WSM 工廠生產管理等議題探究，課程最終進行深入交流 Q&A時間，透過車燈、半導體零組件及航太業者自身製程於自動化運作上之提問，與會嘉賓亦從中獲得最新歐洲工藝技術訊息，例如: 五軸機於產線中之應用及工程制約等，個個收獲滿滿。

GF喬治費歇爾機械亦透過這二場研討會，詳述近期引進歐洲新機多項特點應用及自動化解決方案：

高效銑床 MILL E 700 U

理想的單機系統，特有的自動化系統：該系列設備采用模組化整合概念，允許接入各種用途的外設並擁有完美的介面通道。通過外設的增加，産能可提升50%，有利於企業快速擴展業務範圍，迅速適應日新月异的市場需求和變化。

設備選用第三方的整體式System 3R自動化産品，讓業者獲得最佳投資性價比之收益。

靈活高效，生產更好且更便宜的產品

圖／喬治費歇爾機械提供

採用五軸聯動方式加工複雜形狀零件，可縮短生産時間，降低生産成本，規避操作者的錯誤操作，從而幫助用戶抓住商機。

同時，用戶可使用長度更短的切削刀具來提升切削速度、降低刀具震顫度。

設備配置高性能主軸，而回轉工作臺部分可根據資金狀况來選擇機械式或者扭矩擺動式回轉台。該系列設備不但助益擴大業務範圍、開拓新的市場領域，而且還能幫助企業踏上未來技術發展的一個重要技術臺階。

設備可選用不同規格尺寸及不同數量的托盤，操作者使用作業工具管理軟件可以方便地按用戶優先級別計算、管理、指派工作內容和工具類型。

雷射蝕刻 LASER P 400 series

極高的準確度和永不妥協的品質設計

圖／喬治費歇爾機械提供

透過 LASER P 400 提供尊貴的客戶所期望之高度準確效果。該獨一無二的雷射雕刻、紋理和標記解決方案在盡可能最小的佔地面積內融合了出色的品質、效率和飛秒雷射技術。它專為醫療植入物、手錶和珠寶飾品、小型嵌件、切割工具和微加工工件等小型零件的美觀和功能性表面而設計。

System 3R夾治具 &自動化

3R基準定位系統最大限度地縮短了設定時間。GF的解決方案是穩定而精確的基準定位系統。可在機外進行預設，將機器閒置時間最小化。 快速準確！

自動化

圖／喬治費歇爾機械提供

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