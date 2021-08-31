邁向高值化生產！ Renishaw 線上研討會開放報名中

近年來，工具機業在面對匯率影響、RCEP (區域全面經濟夥伴關係協定) 簽署，以及新冠疫情等種種不確定因素衝擊下，挑戰連連；但同時，自動化生產等趨勢崛起，以及半導體、電動車等高端產業的蓬勃發展，也顯示出工具機的升級轉型、邁向高值化生產是在快速變化的市場趨勢中搶先佈局關鍵之第一步！

全球精密量測專家 Renishaw 長期深耕工具機產業，將於 9 月 9 日舉辦台灣首場線上研討會「全新 FORTiS™ 封閉式光學尺，邁向高值化生產」，探討如何透過精準且安裝簡易的 FORTiS 封閉式光學尺升級工具機的運動控制系統，在機台的嚴苛加工環境中達到高值化零組件對於精度、穩定性等關鍵品質要求，讓工具機的升級「從頭開始」。

此外，更將提供一系列適用高值化生產的精密量測解決方案，包含工具機組裝效率提升、自動化製程控制以及品質確效，進一步滿足對於追求更高附加價值業者的升級需求。

Renishaw 專家團隊亦將在問答時間中與來賓進行線上互動，內容相當精采，邀您即刻報名！

活動詳情及報名資訊，請掃描 QR code 或上 https://bit.ly/3mO3TKr。