AI新創聚典資訊開發第一方顧客數據平台 Ret[AI]ling Data®First CDP

後Cookie時代 新First CDP選擇

台灣疫情嚴峻，企業開始加速數位轉型，消費者行為改變，實體零售更是受到嚴重打擊。而宅經濟快速崛起，消費者大量的轉往網路購物，並且無法避免他們瀏覽及嘗試新品牌，除了遠端工作與上課，娛樂消費也轉到線上進行，這些行為模式甚至可能會延續到疫情後。因此，企業勢必要改變與顧客的溝通模式，該如何保留原有的舊客，以及抓取新客在疫情下將會是更大的挑戰。

Ret[AI]ling Data® First CDP是顧客數據平台，整合了線上與原有的線下數據(POS機、Kiosk系統)，來完整掌握顧客足跡，透過ML/DL演算法以及數據分析，能有效的將顧客貼標分群，並找到具有高價值、高貢獻的顧客，進而讓企業能精準行銷，也協助企業做出後續更好的資源分配與策略規劃。

Ret[AI]ling Data® First CDP是一個互動式的數據平台，讓企業輕鬆掌握營運狀況與顧客輪廓。在對的時間點提供對的服務，進而提升顧客體驗，並且透過機器學習來預測以及推薦潛在有興趣商品，影響線上消費的轉換率。聚典資訊針對不同的產業型態，能進行客製化的服務，盼望能實際將數據轉化成商業價值，協助企業減少成本。Ret[AI]ling Data® First CDP致力於讓數據說話，幫助企業數位轉型，提供以下4項主要服務模組：

營運表現分析:即時彙整品牌營運表現於儀表板上，讓營銷人員掌握場內關鍵營運指標，並瞭解各分店、品牌的營運狀況。

AI/ML預測推薦:透過機器學習預測未來營業額、交易量等，且具備推薦商品系統，讓營銷人員更好設定目標與行銷規劃。

顧客行為分析:透過數據分析與扎實理論，找出消費者行為模式，並進行分群貼標，讓營銷人員進行分眾管理與行銷。

單一顧客輪廓:360度的顧客行為側寫，讓營銷人員隨時掌握顧客狀況，並以此進行VIP的個人化行銷。

透過營運與顧客兩大面的數據統計與分析，加上平台以視覺化的方式呈現，除了讓營銷人員無痛操作，也讓決策者能快速理解數據資料。

聚典資訊日前於Meet聯合創新日展現Ret[AI]ling Data® First CDP為第一代產品，並與其他業態企業互相交流，激出更多可能性。圖/聚典資訊提供

聚典資訊專注於實體零售數位轉型及智慧零售AI 與數據分析，由20年餘亞洲零售經驗的創辦人陳志祥博士領銜，期望透過團隊自主開發的軟體服務，站穩腳步，進軍全球。聚典資訊未來將持續參與國際展覽提高能見度，包括美國最大電子消費展CES 2022，並將展示以人工智慧、數據分析為主軸之SaaS平台系統。在國內商業展覽方面，亦於8月27-28日在高雄展覽館北館，參與2021Meet Greater South新創.創新.大南方創業嘉年華，歡迎各界前往參觀。更多Ret[AI]ling Data® First CDP產品資訊，請點擊下列連結：https://reurl.cc/bXWGxr