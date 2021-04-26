金屬中心研發技術獲國際榮耀再添一筆 連續式微型元件熱處理系統設備獲愛迪生獎銅獎殊榮

文/葉圳轍

金屬中心自主研發技術獲國際榮耀再添一筆；素有「創新界奧斯卡」美譽之稱的愛迪生獎（Edison Awards），該中心近年分別以「光學3D足弓壓量測」、「智慧化3D視覺製鞋自動打粗塗膠技術」、「金屬扣件產業製造智慧化技術」、「仿生智能AGV艦隊系統」等獲獎，今(2021)年再以「連續式微型元件熱處理系統設備」榮獲銅獎殊榮，顯示該中心技術與世界知名實驗室、國際大廠並駕齊驅，可積極為台灣產業開拓新市場商機。

金屬中心自主研發的「連續式微型元件熱處理系統設備」為全球首創，具有四大創新設計，解決傳統熱處理之痛點，使整體收料率達100%，良率達99%。圖/金屬中心

金屬中心自主研發的「連續式微型元件熱處理系統設備」為全球首創，具有四大創新設計，針對高複雜結構或直徑2mm以下的零件，整合自動進料、即時監測與即時調控主加熱爐、創新油槽與收料裝置、智慧化服務等功能，可依產品或功能需求，快速替換製程模組，降低人為經驗的依賴與摸索，而產出之產品無變形且硬度提升，具備優異的尺寸精度及耐磨耗特性，超越目前國產品質並達國際水準。而淬火油槽採取創新捕集機構設計更是核心技術，可完全捕集四散的微小零件，使整體收料率達100%，良率達99%，更大幅降低交期時程與成本。

金屬中心執行長林秋豐表示，該中心長期致力發展高值化之精微製造技術與設備，該技術在2018台灣創新技術博覽會發明競賽，榮獲最高榮譽鉑金獎之後，團隊也不斷精進改良，為後續無人智慧化技術鋪路，現已導入特斯拉、BOSCH等國際大廠之供應鏈，並與祥儀、興光工業等公司進行合作，期許未來能建構完善的精微生產鏈，促進國內精微產業的發展，為產業提升製造競爭力。