首展in臺南!自動化機械展4/22南紡世貿盛大揭幕

南台灣最大的專業自動化機械展「2021台南自動化機械暨智慧製造展」於 4月22日至4月26日，在南紡世貿展覽中心隆重開展，是為今年國內第一檔大型實體自動化機械展，今年共240家廠商，高達950個攤位爆館登場，為今年南部機械業市場拼出首波經濟亮點，參觀者可憑名片或填問卷來換證免費參觀。

台南地區向來以模具業、加工業與汽機車零配件製造大宗，其他傳產也有一席之地，主辦單位工商時報長遠耕耘南部機械展市場，尤其在新冠肺炎疫情衝擊下，加速產業界重新思考自動化設備引進與升級的步調，對自動化機械與相關設備需求大增。現場超過200台新型CNC工具機，加計其他機械手臂、產業機械及檢測儀器，現場超過400台精密設備展出，絕對是南部難得的自動化產業盛會。

該展於4月22日舉辦開幕儀式，由主辦單位工商時報社長陳國瑋，以及開幕貴賓包括：經濟部工業局主任秘書周崇斌、臺南市副市長戴謙、合辦單位臺南市經發局主秘王俊博、臺灣機械工業同業公會名譽理事長柯拔希、中華液壓氣動協會理事長胡伯服、臺中市電腦商業同業公會副理事長吳俊忠、台灣切削刀具研發製造協會理事長李啟樂、外貿協會台南辦事處主任周秀芬等人出席。

工商時報社長陳國瑋致詞表示，在三月台北工具機展實體展停辦後，該展為今年國內第一檔大型實體自動化機械展，滿館950格攤位展出，也是南部規模最大專業機械展，其中工具機金屬加工機攤位高達728格，佔總體7成6，象徵因疫情提升業者自動化產線布局，帶動自動化機具的需求強勁，各家廠商踴躍參展，積極搶攻商機。

工商時報社長陳國瑋表示，該展為今年國內第一檔大型實體自動化機械展，目前已滿館展出，象徵因疫情提升業者自動化產線布局，帶動自動化機具的需求強勁。圖／翁婉茹 攝

工商時報舉辦機械展超過30年，與南部機械業共同成長；因應明(2022)年台南高鐵站旁「大臺南會展中心」啟用，工商時報支持臺南市政府推動會展業務的決心，明年2022台南自動化機械暨智慧製造展將移師新館舉辦，且不排除與南紡世貿兩館同步開展，開創台南自動化機械展新格局。

今年金屬加工機械有眾多國內外最新機型進駐參展，包括高速加工中心機、五軸加工中心機與車銑複合加工機等高階設備，配合機器人、智慧製造設備，絕對是南部難得一見的機械產業盛會；其他展區包括：產業機械暨相關設備、自動化控制傳動暨檢測設備、智慧製造、五金工具暨零組件、倉儲運搬設備及軟體媒體服務區​等，業界宜把握進場參觀與採購機會，一睹智慧化、自動化設備最新潮流與趨勢。

為服務機械產業客群，工商時報於展期現場備有機械專刊報紙與雜誌「2021自動化機械暨智慧製造產業年鑑」供免費索取。該展開放時間為早上十點至下午五點，配合中央防疫規範，採實聯制、換證入場，可憑名片或現場填寫問卷後，免費換參觀證。入場者請戴口罩及配合量測額溫，因機械安全考量不開放12歲以下兒童及寵物進場。臉書請搜尋「自動化機械展」或官網，洽詢電話：(06)270-1815。