和大CNC齒輪加工設備 再精進升級

新冠肺炎（COVID-19）造成全球經濟衰退崩跌，汽車、工具機產業也是這一波經濟災難的嚴重受創產業，除了產量需求的下降，對於生產車間中因隔離導致人力缺乏與要求保持社交距離的需求下，現已有增加自動化與智能化藉以降低人力密集的趨勢。

專注於精密齒輪製造與研產CNC齒輪加工設備的龍頭領導大廠—和大工業（1536），近年來為因應客戶需求與「工業4.0」的潮流，特於嘉義大埔美智能工廠做為一個實踐的場所，對於齒輪加工自動化、可視化、自動量測及品質監測與記錄等各項需求與實踐，已累積相當豐富的專業經驗，可深切實際的反應在精密齒輪機械設備的設計改良與新功能開發，這也是和大在齒輪加工機械市場上獨有的最大優勢。

齒輪滾齒加工一般仍以手動量測補償為主流，即使是一般的自動化生產也必須定時檢驗與補償，以避免大量生產出超過允收標準的不良品，而和大推出的智能化生產系統特結合自製的齒輪轉動量測機，該設備可將滾齒機加工的尺寸精確量出，並透過比對，對滾齒機即時做出補償避免生產出不良品，同時藉由量測尺寸判斷機台狀態，即時提出警告，目前該套生產系統已在和大的大埔美智能工廠實現。

和大機械部表示，在智能化系統中對於生產過程的檢測與記錄是必要過程，可即時反應製程中的品質與問題，亦能透過記錄統計追溯生產履歷或進行生產改善，和大機械部對於齒輪製程中的檢測設備與生產記錄整合也發展出齒輪嚙合檢測、自動內外徑量測機、伺服壓床搭配機械手、CCD、雷射雕刻機、QR（Bar） code讀取機的整合技術。

和大機械部並強調，近年來業者已不同以往的單機採購模式，且機械的高精度、高效率及自動化生產現也僅是基本要求，唯有具備全方位生產技術服務才能迎合業者所需，尤其和大亦是國內最大的齒輪製造商，因此，2017年初該部特另再增設自動化辦公室，主要針對齒輪製造自動化、智能化進行整合與研發，相信未來在各項的實務經驗積累下，將可提供更高水準品質的服務。