桂全寬面扁鐵切斷機 犀利

主要專注於研產各類金屬精密切斷機械的桂全機械公司（KCM），在各類金屬精密切斷加工專業領域擁有極為豐富的開發與製造經驗，而所開發出採機械式設計的「寬面扁鐵切斷機」，可廣泛運用於機械、鋼鐵、建築工程等相關產業所需寬面鋼、鐵板的切斷加工，工件切斷面平整、速度快、低噪音、毛邊少，且符合環保工安訴求，最大切斷尺寸可達寬度300mmX厚度12mm。

桂全機械總經理陳輝熀表示，該機種係採機械式及以油壓固定板材設計，切斷面更平整，效率更高，且有別於ㄧ般鋸床，沒有切削水與鐵屑的污染，尤其，該機種特採用由該公司自主開發出的氣壓分離式離合器與煞車系統，噪音低、煞車精準，操作更安全。由於該機種擁有速度快、切斷範圍大及具備符合國際環保、安全訴求等市場競爭優勢，現已成功擴展行銷到國際市場。

另外，該公司為滿足鋼板切斷後的沖孔加工需求，特同步開發出100噸與120噸的「鋼板沖孔機」，可運用於鋼、銅、鋁、不銹鋼等材質板材的沖孔作業，由於該系列機種亦採取機械式設計及相同的氣壓分離式離合器與煞車器，除了可使沖孔的孔徑更精準及擁有與寬面扁鐵切斷機相同的功能特色外，且具有保養簡單、沒有耗材負擔等優點，使用業者作業可更順暢、效率更高與達到環保、安全、產業升級的目的。

網址：www.kcm-samson.com.tw。