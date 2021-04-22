金上源防鬆螺帽壓點成型機 良率高

無人自動化油壓沖床專家金上源機械有限公司（KSY）所創新開發出的防鬆螺帽壓點成型機，可自動化高速生產出穩定高品質的防鬆螺帽，其獨創的精密油溫控制系統，可將油溫加熱至設定的適合加工溫度，再開始作動生產，且溫升達設定溫度時即開始冷卻，不會因環境因素造成油溫溫差，而導致壓力損失而造成產品不良，確保每顆防鬆螺帽壓製出的壓力值均一，符合高品質高精度的品質要求，現已蒙獲國際大廠肯定採用，目前正於工商時報所主辦的台南自動化機械展A161攤位發表展出。

金上源公司表示，該成型機主要是針對螺帽緊扣件、防鬆條件所精心設計，可確實將已攻牙完成的螺帽螺牙加工成型達到防鬆效果，且該機台並具有人性化電源及空壓管理設計，當機台異常或待機過久，即進入省電模式，並發出異常燈號，避免不必要的電源浪費，且配備精密型螺帽選向供料系統，精確選定方向，避免方向錯誤壓出不良品，能大幅提升產能、減少人力依賴、有效提高良率、降低材料浪費，同時該機台可依需求加裝儲料系統，配合長時間連續運作生產，達到全自動無人化生產的目的。

另外，該機台亦具備沖壓安全防護設計，包括沖壓範圍安全護罩、電子安全開關等，當安全護罩於運轉中打開時，機械即停止運轉，若未確實關上，機械也無法啟動，能確保操作人員的工作安全。

網址：www.ksy-machine.com。