富偉集團深耕智能模具管理系統

去年（2020）因COVID-19疫情重創全球經濟景氣，造成眾多產業已擬定的經營投資計畫紛紛喊停或採以觀望，也造成規劃研產製造加工設備的機械業面臨市場瞬間急凍的窘境，所幸現在各國疫苗陸續施打，部分國家疫情已逐趨穩定，整體國際景氣綻放曙光，國與國邊境限制將陸續開放，加上市場壓抑已久，各國市場景氣也逐漸回溫，呈現正成長，預料今年（2021）將會是景氣谷底回升的一年。

臺灣機械公會常務理事、富偉科技集團（FORWELL）總裁蕭文龍表示，新冠疫情在獲得穩定控制後，機械產業必呈現報復性大幅成長，目前詢單量與接單狀況已逐漸回溫，且汽機車工業、民生工業也會呈現爆發性的需求，業者恰可利用疫情生產線空窗期，針對生產設備與製程進行調整改善、汰舊換新或依未來發展需求升級導入智動化系統，同時強化研發計畫，為未來訂單成長的產能需求超前佈署做好生產佈局。

蕭文龍並表示，目前台灣許多投資設廠案大都以企業計劃性拓展為前提來興建新廠或擴廠，為未來景氣反轉做好準備，但企業仍需投入內部的整頓、整理，讓經營管理效率再提升，才能符合國際市場的競爭需求，以汽機車零配件產業來說，「智動化生產」的確可達到提高產效、降低成本、提升品質、減少庫存與及時對應生產等提振市場競爭力的需求，同時達到精進生產質與量、符合智慧化生產趨勢、產業升級的目的。

他並強調，未來各產業將會結合大數據分析整合、物聯網與異業結盟，機械產業也不例外，除持續發展智慧生產的國際趨勢目標外，也將與半導體機械設備、國防工業等結盟合作，如控制面板廠商就需整合大數據、物聯網與智慧機械業者結合，透過異業結盟進行更多滿足智動化生產設備所需的應用，其中也包括電信業的數據、傳輸機制，異業間的結盟將越來越頻繁，異業結盟的必需性將日漸顯著，其主要目的在於透過不同領域的相互結合應用，來達到實現智慧化的目標。

富偉集團除積極努力做好迎接景氣回升的企業布局外，為了整合集團生產資源，亦已完成將大陸寧波廠生產部門整併至佔地18,000坪的淮安廠，而寧波因是射出成型機的最大生產基地，因此，寧波廠除保留營業部外，並設立發貨倉庫，貼近市場持續提供一條龍服務，兩廠合一後，技術、生產、工作內容等企業經營資源相互挹注，可更進一步深化大陸市場的經營布局，同時已規劃於淮安廠建蓋「智能模具管理系統」示範工廠，屆時該廠將投入樣品打樣的示範生產，將智慧成型產線進行更完整的示範呈現。