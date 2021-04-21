七駿超能切立銑刀　高效率切削利器

一年一度的台南自動化機械展即將於4月22日至26日在台南南紡世貿中心登場。專業製造銑刀、鑽頭、鉸刀等各種碳化鎢鋼切削刀具的七駿科技，將在本次展會中，推出包括「S554X1超能切立銑刀」等多款鎢鋼刀具。「S554X1超能切立銑刀」是一款粗精一體高效率立銑刀，它採用不等分割刃、48度螺旋角設計，不僅能展現絕佳的切削性能與抗震能力，更可提升機械性能，是達到高速、高效率切削的最佳利器。

七駿科技生產的刀具應用範圍包含模具、機械配件、汽機車、航太、3C、運動器材、醫療業。營運範圍遍及兩岸三地以及歐洲、亞洲、非洲、北美、中南美洲等國家。近幾年突破傳統，以嶄新的切削概念，開發出各式高性能、高效率刀具，在2019年更不惜重資，進駐全新的智慧化生產基地，同時建立無人化生產線，透過最先進的生產設備，提供客戶完整的切削刀具解決方案。

本次台南機械展，七駿科技除展出「S554X1超能切立銑刀」外，也同時推出螺旋倒角用立銑刀、金光(塗層)鋁用立銑刀、平頭鑽。螺旋倒角用立銑刀，採螺旋刃口設計，可有效降低切削阻力，減輕切削時的震動，而銳利的刀口，不但可使切削面得到良好的表面粗糙度，也能抑制毛邊產生。金光(塗層)鋁用立銑刀，採鋒利刃口及特殊小刃帶設計，可廣泛切削鋁合金材料，而且採用奈米ZrN氮化鋯塗層，不僅可提升表面硬度、光滑度及降低摩擦係數，更可讓刀具壽命更延長更有效率，不論粗、半精及精加工，加工表面皆可達到鏡面效果。平頭鑽的鑽尖0度設計可避免在非平面鑽恐時偏移或歪斜，且可利用於沉頭孔、斜面、曲面…等非平面鑽孔加工。

除此之外，還有一系列最具市場競爭力的銑刀、鑽頭等產品，歡迎業界至七駿的攤位參觀，瞭解七駿的刀具設計理念與研發創新成果。網址：www.7Leaders.com。