全鑫液靜壓磨床 提供全方位研磨技術解決方案

一年一度南台灣機械產業盛會－「台南自動化機械展」即將在今日登場，擁有領先全球專利液靜壓軸承技術的全鑫精密(Grintimate)，在此次展覽中，將盛大展出兩款熱門機種- CAC-055斜進式外圓磨床以及GRC-060全液靜壓臥式轉台平面磨床，不僅展現其超精密加工的能力，更可提供客戶全方位研磨技術解決方案，是此次展會最受矚目的焦點之一。

全鑫擁有先進的液靜壓技術，所有產品皆標配液靜壓高精密主軸，提供「高精度、高品質、低損耗、綠環保」的高精密磨床。這次展會將展出的CAC系列，採用THK日製高精度滾珠螺桿，能確保無背隙進給，讓定位更精準。而穩重的機械結構體及特殊砂輪主軸設計，不論外圓表面、錐形表面、成型外圓表面、R面及溝槽與端面研磨，都能展現非常優異的研磨精度。

而全液靜壓臥式轉台平面磨床GRC系列，是為精密平面研磨加工孕育而生的機台，該機搭載自行開發的液靜壓主軸、液靜壓旋轉工作台，不僅具備高剛性、高吸振能力以及無摩擦黏滯等特性，而且主軸及旋轉台旋轉精度可控制在1µm內，靜態剛性在400kgf/μm以上，非常適合應用於硬脆材質高精密加工、鏡面研磨加工，所以在2019年推出後，獲得市場高度評價，成為全鑫的明星商品。

GRC系列除了採用高規格的零組件外，在軟體方面同樣也採用最人性化設計，它配置CNC三菱M80控制器，採圖形對話式人機互動介面(HMI)，透過直覺式操作有效縮減程式設定及調整時間，而且在軟體的精算補正與線軌微進給精度的規劃，可以直接在程式輸入達成研磨後的需求。為提升客戶使用上的效能，關鍵零件採模組化設計，能快速維修有效縮短停機時間，大大提升機台稼動率。全鑫精密將於南紡世貿展覽中心B520攤位展出，歡迎先進蒞臨參觀指教。