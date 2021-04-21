德大集團「精智春秋」技術交流會 產業升級推手

打造使用者和供應鏈技術分享及媒合平台 推動台灣產業邁向自動化智能化

國內精密機械零組件大廠-德大集團，為促進台灣產業轉型升級，4月16日舉辦「精智春秋」技術交流會，邀請使用業者、工具機廠、控制器廠、零組件廠、自動化周邊及系統整合商共700多位來賓，打造使用者和供應鏈之間的技術分享及媒合平台，會中同時分享德大投入自動化之經驗，期望協助加工業者成功跨出第一步，減少重複錯誤少走冤枉路，幫助業者審視自我條件與需求，以提高成功機率，讓台灣產業能加快邁向自動化與智能化的腳步。

「精智春秋」技術交流會除了邀請立法委員高虹安、PMC總經理賴永祥、台灣發那科董事長山田雄策、百德機械董事長謝瑞木、台灣麗馳董事長胡偉華、亞崴機電總經理楊丞鈞、凱柏精機董事長蔡清哲、達佛羅董事長張錦鋒、永進機械總經理陳伯佳、台中精機特助黃獻彬、台灣三菱電機事業部長周志騰、漢德漢總經理蔡易霖、西門子協理譚世斌、台灣帝業技凱總經理脇田宏史、台灣刀協理事長李啟樂、Renishaw總經理賴時正等貴賓蒞臨外，還特別設立展示區，參展商包括台灣帝業技凱、心源工業、上研機電、添佶軸承、兆和豐、億川鐵工所、安威機具、儀辰、禾盛五金、Renishaw、先構技研、英貴爾、發格自動化、台灣雄克、波龍、璟太科技、達易智造、德科、德川、控制器廠等23家精密機械供應鏈，一同展示最新產品與技術。

精智春秋技術交流會邀請包括三菱、西門子、海德漢、寶元等控制器廠，以及上研、先構技研、達易智造等系統整合商，協助加工業者轉型升級邁向自動化、智能化。圖／黃俊榮攝

產業轉型升級，政府喊了幾十年，很多基礎產業卻仍無法跨出第一步，德大集團總經理黃耀德認為，這幾年大家都在講工業4.0，無法落實的主要原因，是基礎產業業主對智動化投資報酬率仍存在質疑，他認為要改變這現象，不但需要分享成功案例，更需要分享失敗案例。

為了打造優質的媒合平台，協助產業轉型升級，熱心公益的黃耀德，自淘腰包舉辦精智春秋技術交流會，把使用者和供應鏈廠商邀請一起來參加這場有如嘉年華般的盛會，23家廠商在歡樂的氛圍中介紹自家的產品與服務，讓與會的基礎產業業者瞭解如何跨入自動化與智能化。黃耀德分析說，雖然使用者來自不同產業，有不同的需求，卻有一個共同問題，「新人招不進來，招進來不會，教他也不學，學會了就跑了」，導入自動化、智能化是唯一解決的辦法。

黃耀德在致詞時除了感謝台中市政府協助外，也和與會者分享了投入自動化之經驗，他說，德大集團這十年來投入龐大人力物力，去做產線自動化與智能化，有成功也有失敗，他曾經為了加工刀盤，花了2千萬做自動化產線，結果效益比不上2台提升效能的Tapping，這個失敗的經驗證實了，有些零件加工，不用做複雜的自動化產線，只需要將單機的性能提升就好。

接下來，又投入2500萬做一套無人化彈性加工產線，技術上成功了，但需要9年才回收，在財務操作上又成了失敗案例。後來他不氣餒，又花了3千萬規劃了一套可以做26種零件混線加工的產線，只要3年就回收，算是相當成功。這證明了，要能用自動化技術，去累積各種少量的零件，達到量產規模，這樣成功的機率就提高了。黃耀德強調，辦這場精智春秋聯歡會，就是希望在智慧製造這條路上，幫產業找到對的方法。

從去年第四季以來，機械業的景氣自谷底回升，現在市場缺料缺工，自動化與智能化更顯得重要，黃耀德說，這幾年出生率屢創新低，未來缺工的情況只會愈來愈嚴重，自動化、智能化勢在必行，但如何找到對的方法，是最重要的課題。這場技術交流會取名精智春秋，代表精密機械的各路英雄在邁向智慧製造的道路上，大家聚在一起，彼此互相交流，希望藉由失敗與成功的經驗分享，加速產業升級，協助提升台灣薪資水平，提升產業競爭力，一同面對國際大廠的競爭。