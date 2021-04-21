高速切削的領航者普慧 台南自動化機械分享先端產品與技術

文/葉圳轍

普慧是全球少數可同時生產馬達內藏式高速主軸、精密刀柄、特殊刀具這三項高品質技術產品的公司，不僅在台灣及大陸市場取得技術領先地位，更在國際市場獲得客戶一致的好評與讚賞。

台南自動化機械暨智慧製造展(2021CTMS)，作為南部觀察機械市場動向和先進技術裝備的視窗，普慧今年以126平方米的規模參展，設置「高速內藏主軸」、「精密刀把系統」、「刀具管理」、「刀把診查所」、「實機切削展演」五大展區，將向來賓介紹該公司研發的新產品及交流最先端技術，攤位號碼：A407。

普慧公司表示，在「刀把實機展演」方面，該公司特別邀請DMG MORI德馬吉森精機進駐會場，以更高剛性更高規格的「DMU 60 P duo BLOCK五軸加工機」實機結合普慧「精密刀把系列」，透過現場切削的展演的方式，展現DMU 60 P優秀而穩定的加工性能外，並表現出使用普慧精密刀把，是如何有的效的將加工的成果達到高精度、高效率的目標。而軟體方面也藉由合作夥伴凱德科技CADEX，提供3D模擬刀具路徑及程式編寫，預先解決干涉及錯誤的發生。

在「精密刀把系統」、「擺線加工」、「刀具管理」展區中，普慧將攜手合作夥伴德國BALLUFF巴魯夫，以「高效加工＆連結工業4.0」為主題，針對航太、精密模具、3C電子等產業，展示多款可提升加工效率的刀把刀具產品；包含具減振效能的3μm油壓刀把、克服干涉加工的細長型3μm熱縮刀把、具高速高精度的5μm筒夾式刀把等普慧高階產品。

另外，普慧亦設立以汽機車行業為主的特殊刀把刀具專區，來賓可藉該專區多方面瞭解更多缸體缸蓋、曲軸、連桿的加工知識及運用，進而漸進落實高效加工的建立。

普慧藉由高品質及高端的產品技術和服務，已獲得國內外使用者的信任與指定採用。普慧公司說，未來將繼續向更高技術水準邁進，期許不僅是高速切削的領航者，更能成為客戶獲利與發展的重要戰略合作夥伴。

普慧公司電話：（06）270-0333，網址：www.parfaite.com。