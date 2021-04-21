旭東 秀創新研發技術 超窄邊框全自動生產線

尖端製造設備廠旭東機械（4537）從自行車產業起家，跨至面板、半導體、醫材領域，協助客戶優化製程，進而導入敏捷專案精神，綻放亮麗佳績；旭東在今年智慧顯示展，展示與國內知名面板大廠合作開發之「超窄邊框全平面電視牆」，展現旭東超窄邊框全自動產線商用技術之優異研發能量。

不管是在折疊手機裝置，大型軟性曲面電視、公共訊息，應用於IT、5G、車載應用、工控醫療等產業需求，旭東研發團隊偕同客戶對應顯示應用產品及各式智慧科技應用，朝向多元系統整合發展。

旭東機械自創立以來，即以設備國產自主化及發展多核心技術為主要研發策略，42年來憑藉優異前瞻技術及創新能量，輔以持續建置多項關鍵技術，旭東定位，不僅是在於設備製造商，並提供製程規劃，進一步覺察客戶端深層需求，為其創造更多附加價值。

「旭東涵蓋客戶端的製程及產業技術，結合在硬體設備上，我們把機械做好，與客戶研擬出新的製程方法，協助他們提升產能。」莊添財董事長表示，包括光學、機構、電控、通訊、軟體、製程以及整合管理都屬於旭東的生產範圍，而這一切都必須環繞著核心關鍵，也就是「客戶需求」做設計。同時，旭東善用被動式調整決策，迅速解決磨合難關，順利地完成一次次重要之異業合作。

根據SEMI預估，2021年全球晶圓廠資本支出成長率16％，2022年12％，半導體設備需求持續成長；旭東自2014年起即投入半導體設備研發，陸續與晶圓代工、封測及記憶體國際大廠合作，預估自行車、面板設備需求穩定成長，而半導體設備業務將逐漸開花結果，進而帶動旭東下一波成長動能。