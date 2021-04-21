媽祖繞境背後默默付出的貼心功臣

三月瘋媽祖，吸引來自全台信徒共襄盛舉，清水是白沙屯媽祖和大甲媽祖必經繞境之地，許多香客都知道，中山路有一間在地深耕53年的葉興機械，於十幾年前將舊廠重新整修，提供可容納200至300多名香客免費住宿及餐點，默默的以一己之力回饋社會！

每年大甲媽遶境， 清水葉興機械提供舊廠，讓香客免費住宿。 <圖／葉興提供

放眼望去的繞境隊伍，信徒們的裝備一年比一年還要齊全，不可或缺的裝備除了有防雨透氣的排汗衫、防風外套、帽子、背包、睡墊以及一雙好走耐穿的運動鞋，讓為期一週的媽祖之旅能夠順利抵達終點。而上述陪伴香客們的機能性裝備中，要能達到防水透氣的高品質，除了布料的選材外，箇中秘訣就在於貼合製程的核心技術。

葉星機械也提供餐點，讓媽祖信徒享用。圖／葉興提供

要如何將不同機能性面料在貼合後，達到一定的拉力並保有柔軟手感，同時還要能夠耐水洗，讓裝備可以永久使用，背後所牽扯到的因素有很多，包含挑選合適的膠水、上膠厚薄的控制、貼合流程的順暢度等，都是影響貼合品質的關鍵因素。而葉興機械正是製作客製化貼合機的專家，自1969年成立於台中清水，已出產千台客製化貼合機至海內外。

遶境所用到的物品，都可以應用到葉興貼合機。圖／葉興提供

有別於量產標規貼合機壓低成本，卻無法滿足客戶實際需求，葉興機械更加著重於透過50多年貼合經驗，為客戶打造專屬機台直搗核心解決痛點，也因此延伸出對應的自動化功能，例如透過機台記錄200組操作參數匯出報表，解決貼合經驗常無法有效被傳承的問題、透過EPC自動對邊減少人力操作、自動張力控制系統解決布料因特性不同在收料時被拉伸的問題，同時也為不同操作環境溫度、濕度的客戶規劃相對應的貼合流程；剖析客戶核心問題提供最佳解決方案，奠定了葉興在業界中無法被替代的獨特地位。







葉興客製化機台行銷海內外。圖／葉興提供

「葉興機械」獲得世界知名運動用品牌如Nike、Adidas、Puma等多家代工大廠青睞，高品質機台一用就是20年，生活中應用的領域不勝枚舉，從鋼板建材貼到繞境常用的機能性運動鞋、排汗衫、睡墊…等，讓大家用不一樣的角度看到這個在媽祖繞境背後默默付出的貼心功臣。

葉興機械洽詢電話:(04)2626-5299

葉興機械官網https://zh-tw.yessing.com.tw/