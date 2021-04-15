格斯科技中壢廠舉辦動土典禮 3年內搶進電動車市場

格斯科技由董事長張忠傑博士率領高階主管舉辦中壢新廠總部動土儀式。圖／格斯科技提供
格斯科技由董事長張忠傑博士率領高階主管舉辦中壢新廠總部動土儀式。圖／格斯科技提供

格斯科技於15日隆重舉辦中壢新廠房擴建動土典禮，廠房總面積近8,000坪，挹注資金35餘億元，預計產能將達1GWh，可望為全台最大鋰電池廠。2022年第3季即開始供應市場需求，計畫未來3年內大舉搶進電動車市場，誓言5年內成為全球知名鋰電池大廠。

格斯科技董事長張忠傑表示，2020年3月完成購地，6月底順利通過「中小企業加速投資行動方案」，成功獲得政府經濟部方案協助。2021年3月受到日本大阪上市Kaneka公司青睞，從代工試作轉為指定長期代工與商務合作夥伴，也是早期加入鴻海MIH成員。

格斯科技專業研發團隊每年研發最新電池材料導入電池芯設計使用，提供給客戶優良產品。為因應國內外儲能系統(ESS)及電動車(EV)市場需求鈦酸鋰(LTO)電池芯體系及鎳鈷錳電池芯達，目前生產鈦酸鋰電池芯體系可滿足高功率、超高安全性、耐高低溫的寬工作溫度、循環壽命長效能。並採用鎳鈷錳－高鎳三元正極為主軸，搭配材料系統來符合電池芯強調高能量密度、結構散熱大電流充放電低溫升，低溫下仍維持高效能，單一電芯大容量且維持長循環效能，運用產品獨特性打入一般電動車產業，有效切入高接利基市場。

張忠傑強調，未來日常住、行、育、樂等各方面將邁向電動化趨勢前進，從電動工具、電動汽機車至軍事用的無人飛機、潛艦等都可看到對鋰電池（芯）的多樣運用。格斯科技目前短期布局於無人搬運車(AGV)、自動調頻儲能系統(AFC)、高校高安全性UPS、軌道剎車動能回收電池系統，部分產品已取得日本客戶驗證，也與其他儲能及工業用車輛用戶進行產品開發及驗證，待中壢新廠完峻，將以高性價比產品提供給工業客戶。

格斯科技中壢新廠廠房總面積近8,000坪，預計產能將達1GWh，5年內躍升為全球知名鋰電池大廠。圖／格斯科技提供
格斯科技中壢新廠廠房總面積近8,000坪，預計產能將達1GWh，5年內躍升為全球知名鋰電池大廠。圖／格斯科技提供
文 陳又嘉

工商時報