格斯科技中壢廠舉辦動土典禮 3年內搶進電動車市場

格斯科技於15日隆重舉辦中壢新廠房擴建動土典禮，廠房總面積近8,000坪，挹注資金35餘億元，預計產能將達1GWh，可望為全台最大鋰電池廠。2022年第3季即開始供應市場需求，計畫未來3年內大舉搶進電動車市場，誓言5年內成為全球知名鋰電池大廠。

格斯科技董事長張忠傑表示，2020年3月完成購地，6月底順利通過「中小企業加速投資行動方案」，成功獲得政府經濟部方案協助。2021年3月受到日本大阪上市Kaneka公司青睞，從代工試作轉為指定長期代工與商務合作夥伴，也是早期加入鴻海MIH成員。

格斯科技專業研發團隊每年研發最新電池材料導入電池芯設計使用，提供給客戶優良產品。為因應國內外儲能系統(ESS)及電動車(EV)市場需求鈦酸鋰(LTO)電池芯體系及鎳鈷錳電池芯達，目前生產鈦酸鋰電池芯體系可滿足高功率、超高安全性、耐高低溫的寬工作溫度、循環壽命長效能。並採用鎳鈷錳－高鎳三元正極為主軸，搭配材料系統來符合電池芯強調高能量密度、結構散熱大電流充放電低溫升，低溫下仍維持高效能，單一電芯大容量且維持長循環效能，運用產品獨特性打入一般電動車產業，有效切入高接利基市場。

張忠傑強調，未來日常住、行、育、樂等各方面將邁向電動化趨勢前進，從電動工具、電動汽機車至軍事用的無人飛機、潛艦等都可看到對鋰電池（芯）的多樣運用。格斯科技目前短期布局於無人搬運車(AGV)、自動調頻儲能系統(AFC)、高校高安全性UPS、軌道剎車動能回收電池系統，部分產品已取得日本客戶驗證，也與其他儲能及工業用車輛用戶進行產品開發及驗證，待中壢新廠完峻，將以高性價比產品提供給工業客戶。