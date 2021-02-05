Harting針對工業自動化、能源基礎設施、電動汽車和鐵路的創新解決方案組合

浩亭專家營展示了“未來技術連線性”領域的發展/高速資料傳輸：鐵路行業之主要趨勢/合作

浩亭技術集團將在2021年繼續為客戶提供針對工業自動化、能源基礎設施、電動汽車和鐵路領域之全面創新解決方案組合。技術集團管理層在浩亭專家營開幕式和年度新聞發佈會上對此做出明確說明。浩亭新技術與開發委員會成員Ing.Kurt D. Bettenhausen博士強調集團正在對“連線性+”給予特別關注。

浩亭非常重視人口變遷、（去）全球化和可持續發展這三大全球社會大趨勢。這些主題以及與其密切相關的挑戰將大家引向諸如模組化、自主性和數位孿生技術等技術大趨勢。身處此類技術趨勢核心的技術集團將把對於未來連線性的基本要求視為必不可少的統一要素。具體來說，這些都是諸如工業領域的電動汽車、直流電源以及工業通信領域單對乙太網（SPE）等新生態系統的關鍵主題。Ing.Kurt D. Bettenhausen博士強調說：“浩亭將這三大主題以“連線性+”一詞作為概括。

乙太網是工業自動化最重要的通信標準

乙太網已經成為工業自動化最重要的通信標準。有了更高的傳輸速率、節省空間的基礎架構以及諸如單對乙太網之類的新實體層，基於IP的網路現在也正在攻克最後餘下的現場級領域。浩亭電子董事總經理Ralf Klein強調：“我們正在借助連線性+為客戶推動創新解決方案的發展，通過積極的委員會工作制定行業標準，並通過強有力的合作將新技術推向市場成熟。”

柔性和自配置har-modular®板解決方案（左）奠定了設備內部微型化電力和資料傳輸的新標準。圖／浩亭提供

客戶可以在2021年工業乙太網趨勢網路研討會系列中看到工業物聯網應用的最新發展。與會者下個月將可參與令人興奮的談話、技術深潛（Tech Deep Dive）會議並聆聽頂級嘉賓演講。

客戶還可通過另一系列的網路研討會熟悉最新的模組化PCB連接解決方案。在接下來幾周內，所有感興趣的參與者均可通過浩亭專家營了解有關特定解決方案之即時配置以及有關PCB連線性的所有資訊。

儲能市場之快速發展

在過去幾年中，儲能市場的發展非常迅猛。有關環保足跡的全球討論也為總體發展提供更進一步的推動。由於儲能系統能夠對可再生能源生產的電力進行延時和以需求為導向的利用，因此可再生能源的可持續利用只能通過該系統才能實現。連接器可加快基於電池模組儲能系統的組裝和運行速度。浩亭電氣董事總經理Norbert Gemmeke表示：“浩亭與合作夥伴共同開發了很多在市場上已經獲得成功的應用，為可持續發展做出重大貢獻。”比如說，Han®S連接器概念為儲能系統的前接線提供了最佳解決方案。

Han®S是儲能系統前部接線的安全解決方案。圖／浩亭提供

高速資料傳輸是鐵路行業重要趨勢

高速資料傳輸、減重以及減少二氧化碳排放成為鐵路行業的主要趨勢。能源分配領域目前也正處於高度動態的階段。現有需求正在發生變化，而新的需求正在增加。功率密度也在提高，並且系統需要更高的效率。必須確保大電流和高電壓有效安全的傳輸。浩亭採用了能夠滿足這些需求的系統概念。作為浩亭專家營活動的一部分，浩亭未來幾周將通過“鐵路技術”網路研討會系列展示鐵路行業主要趨勢的此類系統概念。

浩亭為鐵路行業主要趨勢推出系統概念。圖／浩亭提供

與合作夥伴聯合設計

合作開發解決方案是浩亭定制化解決方案的核心競爭力之一，並可在眾多行業領域內投入實施。從分散式驅動技術電源設備的集成到鐵路行業貨車交叉電纜的設計、製造和測試。“聯合設計將所有合作夥伴的優勢彙集在一起。我們將共同打造高效、可持續且面向未來的解決方案。”浩亭定制解決方案董事總經理Christian Schumacher說。

聯合設計是浩亭定制解決方案的核心競爭力之一。圖／浩亭提供

浩亭專家訓練營現已非常完善

連接技術專家通過已經完善的“浩亭專家訓練營”標籤為客戶對話和交流提供了強大的平臺。一系列產品介紹、網路研討會、專家講座等均已作出排程。與“面向未來技術的連通性”相關的最新發展和解決方案將成為2021年春季之亮點。