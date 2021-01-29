偉勝儀器工業迎向2021新契機

受、半導體、載板訂單加持，及5G、車用晶片需求源湧入下，偉勝儀器工業去(2020)年營收較前年成長1倍，今年除了繼續進行擴廠規畫，將朝向自有品牌研發、國內外行銷等方向佈局，隨業務量激增，該公司從兩年半前搬遷至三峽新廠後，迄今又增加1/3人力，今年將持續招募機構軟體、電機、通訊..等領域人才加入行列一起迎向2021新契機。

偉勝儀器工業總經理陳玟翰指出，今年將帶領公司邁向工業4.0，將再招聘通訊專才補足專業人才之不足，研判2021、2022兩年，製造業與設備業將持續成長，相對也會帶動工業用烤箱需求，且隨IC載板、HDI高密度互連板、ABF載板層數越多、越往類半導體發展的趨勢，未來工業用烤箱的均勻度、控制無塵能力..各方面的品質與良率要求更高、更穩定，為此將全力提升製程能力，並將導入自動化生產模式增益產能。

陳玟翰表示，偉勝儀器從全球爆發金融風暴後的2009年開始轉型，歷經多年積極降低代工率，目前已從10多年前約95%代工率降至僅剩5%，堪謂已自OEM與ODM成功轉型至OBM廠，營收與獲利並隨之跳躍式成長，尤以遷廠後的這兩年更呈現兩位數以上佳績!陳玟翰指出2020台灣半導體、製造業、設備業把握新冠疫情控管優異及中美貿易戰雙契機，在全球主要經濟體的經貿表現傲視全球、一枝獨秀，估計此旺勢將延續至2022年，鑑此該公司將把握契機全力衝刺，一方面研發自有技術、一方面幫日本大廠代工以見學相長。

除此，今年已規畫參加台北國際自動化展、半導體展、TPCA電路板展，同時也準備爭取精品獎、國家磐石獎等中小企業至高殊榮，另將繼續爭取經濟部科專計畫補助，此外亦將申請「B型企業」認證，藉以健全公司治理、員工照顧、環境友善、社區照顧和客戶影響力等五大面向，對內則持續鼓勵員工做好環保分類，培育員工關注地球環保理念，另計畫向體育署爭取教練名額補助，至公司新建構的健身房指導員工安全使用健身器材、強健體魄，陳玟翰強調將帶領偉勝成為對「世界」更好的公司。