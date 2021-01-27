凌華友嘉資策會 聯手打造全球首創5G專網+AMR分散式群機智能未來工廠

未來的智慧工廠是什麼模樣？地面各式無人載運車好比螞蟻大隊，在不同產線機器人之間穿梭協作，各種固定、移動式自主機器人（AMR）即時溝通、合作無間不需要翻譯，這個宛若未來的願景已經成真！

邊緣運算解決方案全球領導廠商凌華科技（6166）攜手資策會、全球前三大工具機集團友嘉，打造出「全球首創 5G專網+AMR分散式群機智能未來工廠」，1月27日向媒體亮相，展示工廠場內機台產線、機器人、自主移動機器人皆運用5G網絡低延遲、高效率特性，透過即時邊緣通訊系統（DDS）進行自主運作、平行溝通，實現「群機智主（Swarm Autonomy）」的目標，高科技電影中的未來工廠就此誕生。

凌華、友嘉、資策會強強聯手，透過這次的合作示範，促成更多異業結盟，號召更多國內外傳統工廠加入智慧化行列。

凌華董事長劉鈞指出，根據市場調研機構Markets and markets預估，移動機器人市場規模在疫情前，年成長就高達75％；2020年5月經疫情洗禮與觀察，預估到2021年的年成長將飆高達100％。光是在2020年，中國的移動機器人行業投融資資金規模，就超過40億人民幣，因此凌華的先進機器人事業處將在今年鎖定智慧製造、智慧醫療以及智慧城市相關的自主移動機器人應用，布局亞太及中國等高需求成長市場。

身為全亞洲第一個擁有即時邊緣通訊系統DDS技術的公司，凌華三年前引進市佔率最高的機器人作業系統（Robot Operating System2 / ROS 2），更推出全球首度整合ROS 2的機器人控制器ROScube。凌華之DDS較競爭對手快五倍以上之效能優勢，使用更平易近人，於2021年榮獲ROS2官方指定DDS，ROScube更是全球第一個支援虛擬化技術的AMR即時控制器 。

「透過ROScube降低ROS 2系統進入門檻，打造自主移動機器人AMR系統更加簡單！」劉鈞表示，過去機器人因為技術難度較高，主流地區為歐美、日本，現在凌華透過智慧工廠整合AOI應用，以及5G MEC多接取邊緣運算等解決方案，使智慧工廠裝置間互聯溝通難度大幅降低。包括台灣、越南、甚至東南亞國家也可以輕易建置5G機器人智慧工廠，「符合中美貿易戰後、全球第二生產基地板塊往東協地區移動的趨勢。」

凌華打造全球首創5G專網+AMR分散式群機智能未來工廠，董事長劉鈞說明NEON智慧相機應用功能。圖／業者提供

友嘉總裁朱志洋指出，疫情之下，人員移動管制是挑戰，也是未來工廠的方向，包含無人工廠與自動化整合的需求大幅提升；再來則是透過物聯網技術，提供遠端診斷、維護保養之機制。

朱志洋指出，岩田友嘉引進凌華打造的智慧工廠後，成效顯著，AOI光學檢測取代人工目視流程，減少25％檢測時間，提高16％的產品良率，生產成本降低20％以上。產線人員透過AR智慧眼鏡執行遠端協作，讓遠端專家進行實境即時指導，預計提升15％工作效率，減少20％檢修與維運成本。

友嘉總裁朱志洋指出，岩田友嘉引進凌華打造的智慧工廠後，成效顯著。圖／黃台中

未來友嘉持續將歐美品牌轉往台灣生產，將關鍵性零組件導入在台生產後，可望協助台灣廠商從原中價位產品往高階設備邁進，加上台灣資通訊整合能力，朱志洋希望讓台灣從全球製造排名第七，往前躍升至第五，原出口排名第五，躍升至第三，超越義大利、追趕日德，協助台灣產業升級。

資策會以「數位轉型化育者」的角色，在這次計畫中建置以5G 獨立組網（Standalone，SA）專網架構未來智慧工廠之聯網環境，資策會智慧系統研究所所長蒙以亨表示，這次的5G專網應用共涵蓋三種應用，第一是AOI影像檢測結合邊霧運算平台，利用5G將高解析度影像回傳邊霧運算平台，以人工智慧進行瑕疵檢視後，迅速將控制命令下達給前方機械手臂。第二是AR智慧眼鏡：前台操作人員影像辨識，後臺專家系統提供操作建議、或利用XR技術將虛擬影像結合實物遠距指導。第三是AMR自主移動機器人：5G結合即時3D影像，以同步定位與地圖構建技術（SLAM）提供AMR 自主移動機器人派車路線，並在行進間隨時偵測避撞。

資策會智慧系統研究所所長蒙以亨期盼跨領域整合更多技術，朝向為未來工廠建置數位智慧大腦邁進。圖／黃台中

展望未來，資策會期盼跨領域整合更多技術，並擬定「智慧製造藍圖」，應用雲霧整合、數據分析及人工智慧等技術，導入製程大數據即時分析等技術，朝向為未來工廠建置數位智慧大腦邁進。

凌華科技是邊緣運算解決方案的全球領導廠商，解決方案包括強固型模組與系統、即時資料擷取解決方案，以及實現人工智能+物聯網 (AIoT) 的應用。

該公司也是Intel® Internet of Things Solutions Alliance優選會員（Premier Member），NVIDIA全球夥伴，並積極參與多項國際技術標準，包括Open Compute Project (OCP) 、Object Management Group (OMG) 和ROS 2技術指導委員會(Technical Steering Committee; TSC)。完整凌華產品訊息可上網查詢（ www.adlinktech.com）