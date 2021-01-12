全球改裝車燈市場 臺南業者榮耀奪目

文/葉圳轍

全球AM(Aftermarket，售後補修市場)車燈製造商中，龍鋒規模不是最大，但在改裝車燈領域，卻是最強。

創立於1978年的龍鋒企業，總部位於台南永康，是全球AM車燈主要供應商之一，產品範圍包括頭燈、後燈、角燈、邊燈、保險桿燈、霧燈、日行燈及第三煞車燈等，以自創品牌「鷹眼」(Eagle Eyes)行銷全球，主要供應補修及改裝車燈市場，營收佔比約7：3。近年來也涉足重型卡車市場，將轎車的設計理念運用在重型卡車，讓重型卡車也能有全新風貌。

龍鋒車燈品質通過CAPA、AQRP/NSF、ISO 9001等認證，並嚴格遵守每個國家設定的法定標準，如歐洲E-Mark、美國SAE/DOT，目前已累計開發超過一萬種車燈，年營收約 60億元，97%外銷，每月平均達280個貨櫃出口量。

車燈製造被視為傳統產業，配合科技進步及趨勢發展，龍鋒近年來也積極投入如自動轉向(AFS)功能、ADB（自適應式智慧頭燈）技術的開發，以提高行駛安全性與駕駛樂趣。

龍鋒獲得台灣精品獎肯定鋼鐵之曜皮卡大燈。圖/龍鋒企業提供

龍鋒企業總經理賴清琮坦言，早期會介入改裝車燈市場，乃因AM市場淡旺季明顯，為調控產能、分散營運風險，於1998年投入改裝車燈市場。此外，為調整庫存，龍鋒自2000年起也導入SAP ERP(企業資源規劃)系統，開始一連串的計畫性生產，目前交貨期已從原本六周縮短到一周，為客戶提供很大的方便。

全球改裝車燈市場，少量多樣、訂單確認過程繁瑣、投資回收期長、經營風險大，導致大廠看不上，小廠進入門檻又太高，才讓龍鋒有機會出頭；賴清琮謙虛的表示。

確實，靠著客製化能力強及快速反應，龍鋒已在全球改裝車燈市場闖出一片天；每年為顧客需求開發超過200件新產品，光模具費用每年就投入超過5億元。

賴清琮指出，改裝車燈市場，酷炫、時尚、甚至復古都有，因此設計不能只看外觀，還要兼顧趨勢、功能性、安全性和符合各國法規；龍峰的專業，可以快速迎合客製化的需求，且價格具有競爭力。

據悉，目前龍鋒車燈設計，具體結合光學、美學、科技、節能和環保等訴求，不僅受全球客戶肯定，更是台灣精品獎的常客，已先後取得14座獎項。

龍鋒歷年共14個車燈獲得台灣精品獎肯定。圖/龍鋒企業提供

龍鋒生產基地、二座工廠都在台南，Made in Taiwan血統純正；為立足台灣，深耕臺南，放眼全球，賴清琮說，競爭力的維持及效率的再提升，是經營團隊念茲在茲、無法逃避的使命。

因此，為強化成本優勢及提升競爭力，龍鋒積極規劃自動化製程，當然軟硬體系統都要跟上。

為此，龍鋒自2020年起訂定為期五年的短中長期計畫，終極目標是智慧製造、關燈工廠，減少人力的依賴。

此外，為加速數位轉型，在臺南市政府經發局的支援下，龍鋒2020年成為「5G臺南隊」終端應用的一員，將引導旗下「龍友會」三十幾家供應鏈廠商一同納入5G應用，期待透過5G專網，未來可遠端掌握供應鏈的生產數據與運轉狀況，做為接單的產能配置，以提升生產效率，提高國際接單競爭力。

有了臺南市府的資源挹注，龍鋒也投入更多資源加速轉型，要讓Eagle Eyes品牌車燈，持續在全球發光發熱。

賴清琮最後強調，汽車零配件產業在台灣相當重要，國際上許多國家都已經修法通過維修免責條款，避免落入專利侵權的國際官司，期望台灣也能跟上國際腳步，修法讓AM市場專利解套。