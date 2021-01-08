烘焙二代參訪百城機械 五重包現場展演吸睛

文/葉圳轍

百城機械總經理蔡承諺今(8)日接待烘焙二代「痛友會」參觀訪團時表示，食品烘焙自動化設備，除了提高產能外，可減少手工接觸、降低人為汙染，以目前疫情來說，對產品衛生及消費者都是一種負責任的態度。

食品自動包餡成型機的專家-百城機械，前(108)年位於台南仁德的新廠完工後，標榜要以五星級的服務，接待來自全球的賓客。由於全球新冠肺炎疫情蔓延，國外客戶無法來台，但國內烘焙業及相關食品業訪客卻絡繹不絕，近期接待的團體，每月都有好幾組，證明疫情當道，烘焙業產線自動化層度，愈來愈被重視。

烘焙二代參觀訪百城機械，圖為18摺包子自動生產線現場展演，並試吃。圖/葉圳轍

百城今日接待名為「痛友會」的烘焙二代，由馬可先生食品二代陳信融帶領。陳信融表示，為何會稱「痛友會」，就是一代、二代雖說要溝通，但都有自己難處及痛處，因此成會，相互取暖、學習。

現場試吃。圖/葉圳轍

百城機械專有的酷炫老虎酥五重包，現場現作，相當吸睛。圖/葉圳轍

陳信融說，過去曾來過百城機械參觀，體會烘焙業靠雙臂做不了甚麼活，自動化可以讓我們很多想法，會友可多觀摩、學習。

馬可先生食品董事長陳禹盛也特別出席表示，大家都有烘焙技術，但要持續精進，靠手工無法做大；百城很有誠意，自動化機械開放大家參觀，可以給大家啟發，成為經營助力。

百城機械除了為烘焙二代參訪團介紹現代化生產設備外，現場並實機展演生產18摺仿手工包子、老虎酥五重包、三色餅乾等自動生產線，受到參訪團熱烈回響。

百城機械以五星級的服務接待各方的貴客；圖為百城員工組成的標緻接待團隊，提供賓至如歸的接待。圖/葉圳轍

蔡承諺表示，食品自動化機械具有產能大、安全、衛生、效率的優勢，並可減輕人工的成本及管理壓力，是烘焙業打國際盃的必需；且因新冠肺炎疫情，讓自動化設備更顯重要，可減少手工汙染，對消費者而言，多一份安心與保障。

此外，蔡承諺也為參訪團介紹百城聯合烘焙業上游菁英廠家包括油脂、麵粉、乳化劑、酵母……等組成的「英雄聯盟」，可為業者開發新產品，從產品打樣、試產，一條龍服務，減少業者製程摸索、降低研發成本，能以最快的時間、最少的花費，協助讓產品量產上市。

據悉，百城機械目前能提供各式調理、烘焙、餅乾類等食品包餡、成型機器，如鳳梨酥、月餅、湯圓、丸類、粿類、麻糬、太陽餅、酥餅等包餡機，及水餃/鍋貼、小籠湯包、包子/饅頭/麵包、春捲皮、餅乾等成型機等，及一貫作業生產線之整廠規劃設計，產品銷售全球70多個國家，為MIT機械闖出一片天。