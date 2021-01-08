臺南板金文創觀光工廠 為板金產業創造無限可能

文/葉圳轍

台灣第一大精密板金業者-志鋼金屬，在台南設立全台唯一板金文創觀光工廠，為板金產業發展開創無限可能。

板金被歸類在黑手產業，會設立文創觀光工廠，源自於志鋼經營團隊的一份傳承使命。

志鋼金屬創立於1995年，專注於板金精密加工，設備採用最先進的日本機台，具一貫化生產優勢，從金屬板沖壓、雷射切割、折曲、銲接、組裝、表面洗淨、防銹、塗裝、組裝、網版印刷等，一貫化作業都在廠內完成，客戶涵蓋醫療、3C產品、5G、機械、遊戲機、點餐機、導覽機、無塵室等產業，年營收近7億元，競爭力雄厚。

志鋼金屬設立板金文創觀光工廠-台灣金屬創意館，為板金產業開創營運新領域，圖為志鋼金屬工廠大門金屬藝術意象。圖/葉圳轍

志鋼創業伙伴均畢業於臺南高工的板金科，基礎教育訓練他們確實、務實、一步一腳印的經營文化；但礙於少子化及科技產業的蓬勃，被視為黑手的板金科，漸不被重視，逐被合併到製圖科或直接裁撤，有感對板金教育、傳承的使命，於是聯合陳情，終讓教育部點頭不再減班，目前全台僅剩5所職校10班存續，可謂碩果僅存。

志鋼總經理郭治華表示，即是傳承，就要有具體作為；於是2010年結合「教育、傳承、觀光、體驗、文創」等五大宗旨，於永康總廠設立「台灣金屬創意館」，以觀光工廠方式經營，初期著重教育與應用，要讓年輕學子看到板金業的前景，但門票收入卻入不敷出。

郭治華坦言，黑手搞創意，確實有難度，但在臺南市政府經發局輔導下，板金觀光工廠導入文創，結合台南特色與文化，投入客製化商品經營，才發展至今的規模。

如今，「台灣金屬創意館」不僅是全台第一家板金觀光工廠，並榮獲百家好店、優良觀光工廠及國際亮點觀光工廠等殊榮。

郭治華說，「台灣金屬創意館」除了作為校外教學、板金相關科系產學合作的平台外，客製化板金文創商品更已做出口碑，小到特色獎牌、DIY商品，大到戶外公共藝術，如台南海安路大紅色「厚禮SO」大型藝術裝置、新市火車站前的金屬白蓮霧、新市區公所大樓巨型QRcode等，都有志鋼技術的身影。

志鋼客製化板金文創商品已做出口碑，圖為許多公私立機關製作的大型金屬戶外藝術。圖/志鋼金屬提供

2020年新冠肺炎疫情重創觀光業，但「台灣金屬創意館」靠著板金文創商品，營收逆勢成長50%，超過3,000萬元，很多文創訂單都是慕名而來；為此，志鋼也增聘設計團隊，提供一條龍服務。

郭治華指出，該公司從製造業到服務業的文創體驗轉型，成功吸引年輕人留在板金產業，在傳統製造產業中，很難得可以看到很多年輕人一起工作的身影，志鋼因為有這些投入，才留住年輕人，這也是設立板金觀光工廠的初衷。

志鋼金屬客製化板金文創商品已做出口碑 。圖為各式客製化獎牌。圖/葉圳轍

目前志鋼的板金精密加工產品，都是量身訂做、少量多樣，而且交期還要快，這背後要有精密的設備及技術做奧援，當然這一群專業、有拚勁的年輕夥伴，更是功不可沒，郭治華強調。 郭治華透露，發展的歷程中，要感謝台南市經發局的協助與輔導，除了板金觀光工廠導入文創外，當初購入永康科技工業區3200坪土地提供優惠利率，及推薦登錄創櫃板財務優化，讓該公司擴大規模、有能力接更大訂單，年營收也從2億元攀升到7億元，奠定穩定發展的利基。