享譽全球的螺帽大廠隱身臺南 力拼再創新高

文/郭文正

國內享譽全球的螺帽大廠三星科技公司位於台南市歸仁區，55年來除了是國內螺帽領導廠商之外，亦是業界轉型汽車用螺絲螺帽的先驅，整廠超過1,500位員工的規模，結合協力廠商與同業群聚效應形成台南市螺絲螺帽區域鍊，總經理林文傑更希望能再創造第二個三星科技，除了可提振在地產業鏈之外，也奠定永續經營契機。

三星科技為國內螺帽製造領頭羊，多年來培訓許多員工投身螺帽產業，並且相繼茁壯、共同形成國內螺帽產業鏈，多年來除了專注本業的螺絲螺帽生產之外，包含生產用螺帽成型機、模具開發與篩選檢測機等，除了自用之外也都有對外銷售，只不過一條龍式的生產流程與規畫也成為該公司獨特的軟實力，加上該公司對於公司走向與產業需求向來具有長遠規劃，因此當國內螺絲螺帽業面臨一般品流於低價競爭的同時，該公司已率先轉型投入汽車用螺絲螺帽開發製造，並為國內螺帽產業帶來近幾年的產業轉型趨勢，甚至成為同業間接單主流。

三星科技近年來積極布局自動化生產線與機械設備更新，圖為模具廠添購多款進口高階機械，可提升整體競爭優勢。圖/郭文正

三星科技總經理林文傑表示，父母為台南市將軍區人，當初一路升學至成功大學，隨後出國回台在台北工作，但是因為三星科技又回故鄉工作，所以對於台南總有一分親切感與使命感，三星科技成立55年稱得上是國內螺絲螺帽業最元老級的工廠，也是挺進國際市場先驅，自進入公司後即針對產品價值、公司獲利、永續經營等方向積極改進規劃，又率先轉型汽車用螺絲螺帽市場，在公司全體員工努力下讓營運更上一層樓，並持續居於產業領先群。

三星科技透過智慧生產規劃螺絲螺帽產線，全生產線皆採自動化偵測管理，可即時監看製造流程。圖/郭文正

三星科技為佈局國際螺絲螺帽領先優勢，除了要求業務人員與部門幹部能發揮流利英文之外，近十幾年來從未中斷的徵聘儲備幹部就是長期培訓人才的超前部署，而該公司近兩年也積極建置模具新廠並擴大規模與設備，三星模具廠已從原本的120人增加至350人，除了整棟模具廠皆為冷氣廠房外，更引進多款進口高階工具機，堪稱為國內最大規模的模具廠，目前模具除了自用之外也有很好的外賣實績，另外對於國內螺絲螺帽業即將面臨的下一階段產業佈局如智慧生產機械與監控設備流程自動化等都已上線完成，而這些都將是該公司未來能在國際螺絲螺帽市場上持續發光發熱的重要依據。

作為台南在地企業，一直以來也都希望能透過公司的運作回饋鄉里，為能響應台南市政府鼓勵青年留在故鄉工作，三星科技除了佈建現代化的生產環境之外，亦開出大學畢業起薪34K，開發人員40K以上的聘用機制，另外既有員工如有子女願意加入三星科技，該公司也會優先評估採用，因為作為一個能讓父母安心的企業也是三星科技引以為傲的企業文化，也希望能在地方支持與支援之下，讓三星科技得以再開創第二家三星科技。