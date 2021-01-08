「5G臺南隊」協助臺南傳產企業數位轉型

文/葉圳轍

擁有機電整合、電控專業的巨曜自動化，加入「5G臺南隊」，任務是以技術提供業者的角色，由最簡單的工廠設備稼動數位化開始，引導臺南傳產企業的垂直供應鏈一起數位轉型，以提升生產效率，共同提高國際接單競爭力。

5G時代來臨，對於場域型的無線傳輸應用正式邁入「5G專網」( 日本稱為Local 5G )的垂直場域應用時代；透過「5G專網」，農漁民即能透過攝影機掌握產量預估、了解潛在病蟲害發生的趨勢、溫網室即時調整日照、溫溼度，透過「 5G專網」，專家可遠端即時介入機械故障指導維修、音樂家藝人可跨場域異地共演；除了產業的應用外，公部門在教育、文化、防災、水利等各種領域，都有機會透過5G的創新來優化我們的生活。

因此，5G應用程度將關係到國家總體生產力的提升、進而形成城市的蛻變及企業轉型升級與競爭力優化。

為此，臺南市政府於2020年7月以「TEAM WORK」方式組成「5G臺南隊」，成員包含設備、技術、終端應用等供需相關業者，將以台南市做為為各種應用的實驗場域，透過「5G臺南隊」找解方，目標讓臺南市成為台灣5G技術應用在各個領域的「5G應用研發城市」。

巨曜自動化總經理蔡宜成表示，5G具有無線高傳輸、超快速、低延遲、高穩定度、高解析等特性，不僅在農業生產、教育、防災、醫療、水利方面應用，更有助工廠的數位轉型升級，透過遠端監測，打破傳統產業長年來人機配置的概念，更能進一步提升生產線的產能與效率。

巨曜總經理蔡宜成介紹自家的監控數位看板。圖/葉圳轍

巨曜自動化成立於2000年，從事工廠自動化領域十餘載，目前是台灣供應自動化電控產品最多的公司，其中8成代理、2成自製；該公司運用先進電子電機技術，協助客戶各式電機系統及精密機械系統規劃整合，並提供創造高附加價值的關聯技術與售後服務，解決客戶在自動化方面的疑難雜症，成功扮演許多隱形冠軍企業的幕後推手。

此外，有鑑於專業訓練課程多半在北部，對南部受訓者而言，費用支出和時間成本相對高；因此，巨曜於台南總部設有教育訓練中心，每月開闢免費人機PLC及各項控制器課程，協助產業教育訓練，次數和頻率居全台之冠，不是該公司的客戶亦可免費參加，獲得業界好評。

巨曜於台南總部設有教育訓練中心，每月開闢免費人機PLC及各項控制器課程，次數和頻率居全台業同業之冠，有興趣的廠商都可免費參加。圖為訓練教室。圖/葉圳轍

蔡宜成指出，巨曜以技術提供業者加入「5G臺南隊」，任務第一步協助工廠建構5G創新應用發展環境所需要的數位化，讓沒有數位化的工廠導入技術核心及資安防護能量，透過生產數據的收集，放到雲端共享，包括產能、稼動率、用電量、生產履歷、故障履歷…等，協助從中心廠到協力廠的垂直供應鏈，一起擁有數位轉型的一致起點。

蔡宜成強調，從中心廠架設的5G專網將可以透過光纖串連起協力廠的場域，成為虛擬工廠的聚落型態，將會改變傳統製造生產的品質管理，進而強化生產線生產量能的調配。

蔡宜成說，現階段以位在台南的台灣第一改裝車燈廠「龍鋒企業」為終端應用業者，協助串聯該企業的上下游業者，把5G垂直場域的相關應用實證，從龍鋒開始推動到其他開始參與數位轉型的協力廠的身上。

許多深藏在台南中小企業聚落的隱形冠軍，透過5G技術帶動傳統產業升級，有助企業面對「少量多樣」、「快速反應」的競爭環境，這是臺南市經發局所期盼；蔡宜成說。 臺南市經濟發展局表示，「5G臺南隊」成立後，臺南在南科與沙崙兩大經濟引擎發展優勢下，透過5G技術將原有的高科技、綠能產業創造加值與升級，期盼吸引更多國際級企業投資臺南。未來5G臺南隊透過台南場域練功，終極目標可將應用技術「打包」，行銷全世界，成就另類台灣之光。