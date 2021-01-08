台灣第一大塑膠押出設備廠在台南 2020年不畏疫情營收逆勢成長

文/葉圳轍

台灣最大塑膠押出設備廠-鳳記國際機械，不畏新冠疫情全球蔓延，2020年交出漂亮成績單，營收逆勢成長超過一成。

鳳記國際機械總經理魏燦仁受訪時表示，目前手握訂單超過1,500萬美元，今(2021)年前五月產線維持滿載。

鳳記國際機械創立於1953年，以鐵工廠起家，早期產品內容廣泛，什麼機器都做，包括吸管機、製鞋機…等，50、60年代就已外銷越南、非洲等地，70年代曾是全台最大的製鞋機外銷廠商。直到80年代，第二代、目前的經營團隊加入，在臺南市政府及經濟部SBIR計畫持續支持下，開始投資軟硬體，轉型研發高單價、高技術的機器設備。

2010年臺南市政府籌組台灣精密機械暨模具策略聯盟，鳳記董事長魏燦文即擔任首屆理事長，帶領台南轄區業者善用學研單位的研發能量，開發高附加價值機械設備。

發展至今，鳳記已是台灣最大、全球舉足輕重的塑膠押出設備製造公司，機械以兼顧節能、智能、效能與美學著稱，其品質、精度、速度等各方面，都已達到嫓美歐美指標業者的水準，目前累計銷售逾萬台，外銷占90%、超過一百個國家。

鳳記目前主力產品包含：中空成型機、淋膜機、薄膜機、板材機及吹袋機等，其中，中空成型機占營收50%強。所有機台採用歐美日精密零組件，兼具客製化與系統化的製程設計，內外兼備，在非洲、南美、北美、中東等市場銷售表現卓越。

鳳記全新工業設計感淋膜機，速度200米／分鐘，全速下進行全自動換捲／切斷無須降速，即使是6.3um鋁箔也依然順暢平整。適用多數彩藝軟包裝產品，例如洋芋片、三合一咖啡包、茶包、奶粉袋、飼料袋、棉片、保險套包裝與牙膏管等。圖/葉圳轍

為何能在國內外市場立足，魏燦仁豪氣地說，關鍵就是客製化能力強；60年技術底蘊+持續創新，才能迎合及滿足客戶提出的需求，尤其配合客戶開發愈大機型、愈有成就感，這背後當然要靠堅強的研發實力，絕非一蹴可及。

目前鳳記擁有規模龐大的研發團隊，人數超過35人，佔員工數1/6強；魏燦仁說，這是競爭力，也是壓力。去(2020)年台灣受疫情影響高峰時，鳳記維持無裁員、無減薪、不放無薪假，保障員工安穩的工作環境和收入，善盡企業社會責任。

在優勢研發團隊加持下，鳳記推出的新機型，都能超前同業，佈署節能、智慧的新趨勢；強項是軟體皆自行研發，結合大數據、工業4.0，不只性能卓越，也能掌握完整生產履歷，小至用電量、用水量、二氧化碳排放…等數據，都可即時蒐集及進行數據監控，外觀更兼具美學設計，讓新、舊客戶都有感。

因此，鳳記中空成型機在Taipei PLAS(台北塑橡膠工業展)，已連二屆榮獲競賽「優等獎」與「美學獎」等大殊榮；上屆德國K展(2019德國杜塞道夫塑橡膠展)，鳳記最新款「三層全電中空成型機」更是驚豔全場、大獲好評，展示機現場被買走，該機型訂單發酵延續至今。

鳳記主力機種三層全電式中空成型機(單頭雙模)，綠能潮流電能驅動，降低耗電成本，達到產量提升，可做到工業4.0-即時監控、故障排除遠端作業。圖/葉圳轍

目前鳳記的設備，應用在高端的醫療、化妝品、食品級包裝、水上太陽能浮筒、汽車配件等產品，都有亮眼成績，很多客戶更是慕名而來。 為專注本業、立足台灣、深耕台南，鳳記生產基地二年前即已全面撤出中國大陸；面對2021年景氣，魏燦仁坦言，除了擔憂新冠肺炎疫情外，在台幣升值及原物料價格、國際運費飆漲等三方面，對外銷產業都很有壓力，但該公司仍會創新精進、持穩腳步向前，期許仍有10%的成長。