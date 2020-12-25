田豐空油壓安全型高速油壓溫、冷間鍛造沖床 大幅提升生產效率

田豐空油壓所開發之機種依市場反應與需求，不斷改良和創新，該公司所研發的TPM系列，都是專業的快速油壓沖床，深受大廠青睞採用。圖／田豐空油壓提供

田豐空油壓機械專精於研發製造油壓、氣壓沖床，及專用機自動化設備等產品，累積數十年油壓機生產經驗，不斷創新改良，也通過國內安全衝剪裝置TS驗證，不僅能快速生產並兼顧操作人員的安全，危險性低大幅增加生產效能。

油壓鍛造機可用來冷間鍛造、熱緞造、深抽鍛抽成型廣泛應用於電腦機殼、汽車、機車、自行車之高強度需求之鍛造零件生產或深抽成型。田豐空油壓公司所研發生的TPM型油壓鍛造機行銷日本、美國、澳洲、巴西、新加波、菲律賓、越南及中東等國，品質優越，深受青睞。

田豐空油壓公司表示，該公司專精於省人力、高效率及自動化生產設備之設計研發，所開發之機種應用領域深入各產業界，並依市場反應與需求，不斷改良和創新，以期製造出更符合客戶需求的自動化機械，協助客戶提高競爭力。田豐空油壓公司表示，「製造最優良的產品給客戶」及「做到盡善盡美的服務」是該公司一直以來不變的堅持。田豐空油壓即刻為您公司建立高效率生產線！除了標準規格外，亦可配合客戶需求變更訂作，歡迎有需求者直接與該公司洽詢。

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