清大率團參訪合錩不銹鋼 進行跨領域系統整合交流

國立清華大學跨院國際博士班學位學程暨光電所合聘教授陳鴻文等一行人，昨(24)日受邀前往合錩國際股份有限公司(以下簡稱合錩不銹鋼)進行產學交流。

陳鴻文教授表示，合錩不銹鋼是國內少數能提供完整的垂直供應鏈一條龍服務的公司，客戶遍布全台，涵蓋半導體設備、石化機械、食品機械、環工機械等企業，雙方就雷射加工、人工智慧、機械手臂以及自動化的跨領域系統整合，期以理論背景爲基礎結合實務經驗的作法進行交流討論，進ㄧ步推進企業研發成果，經過這次參訪對於合錩不銹鋼的製程能力也留下深刻印象。

雙方以理論背景爲基礎結合實務經驗的作法進行交流討論。圖：江富滿

合錩不銹鋼總經理黃聰祺說，合錩不銹鋼近年來致力於系統垂直整合，希望能藉由整合生產製程模組，達到大幅縮短交期、提升製程彈性之目的，進而跨入智慧製造之領域。

合錩不銹鋼具有完整一條龍產線，包含10,000瓦光纖雷射切割機、等離子水下切割機、大型剪床、折床、銹鋼扁鋼矯直成型機數台、不銹鋼扁鋼四面拋光機等自動化設備，一應俱全，並預計在明年五月導入高精度、高強度鋼捲整平裁剪設備，裁切不銹鋼厚度12毫米，寬度2米，收料長度12米。

黃聰祺強調，合錩多年來累積了來自於不同產業的客戶數據，使其具備導入智慧製造、人工智能的條件。藉由這次產學的交流希望能激盪出更多火花，強化產學合作教學能量，同時促進產業升級。