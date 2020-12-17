矗霖自動壓空成型機 提供包裝壓空成型之解決方案

亞洲最專業的自動壓空成型設備與技術供應商-矗霖機械公司於1983年創立。37年來致力於開創壓空成型的裁斷成型與貼合加工技術，在押空成型領域整合自動化的應用，成功達到省人化、高效能、減少資源浪費等智能生產，創造最大生產效益設備的目標，提供包裝壓空成型與技術之解決方案。

矗霖機械總經理陳秋霖表示，矗霖製造的各式機種已銷售至全球五大洲，將近60個國家。優異的設備與技術深獲客戶肯定與青睞，是全球塑料包裝行業的最佳合作伙伴。矗霖的客服人員、技師和工程師能迅速提供業界最佳服務。並即時響應您提出的需求及問題，以及協助您能排除各項難題，縮短停機時間。

矗霖擁有卓越的創新能力，模組化的生產系統，可提供彈性的配套解決方案，可根據您不同的預算、生產條件與需求，輕鬆配置出最適合您的壓空成型生產線。強大的加工能力，適用全部的標準塑料和多種特殊塑料，包括硬質塑料-壽司盒、雞蛋盒、草莓盒、沙拉和、水果盒、蔬菜盒；以及發泡塑料-外帶盒、泡麵碗及餐盒等。



矗霖機械CSS-603高精度四柱式油壓裁斷機，可代替傳統式鉆板，是無塵室廠房中最佳的專用機種。圖／矗霖機械提供

此外，矗霖機械更專攻精密油壓雙邊自動送料截斷機，是各種非金屬材料成型截斷最佳設備、也是國內裁斷機專業製造大廠。近年來新推出技術含量高的「CSS-603高精度四柱式油壓裁斷機」，配置高精度的裁斬深淺（微調）刻畫調整器，其精度容許值0.01mm，機台特殊平面鋼板，可代替傳統式鉆板，永久不磨損，刀具使用壽命長，永保銳利，可提高工作效率，是無塵室廠房中最佳的專用機種。

「前後送料採用精密線性軌道，我們掌握了核心技術」陳秋霖說，兩段式壓力控制啟動後，動作輕巧低噪音，利於樓層廠房設計。並可針對任何非金屬材料進行全斷及半斷的高精度裁斷加工。

歡迎洽詢矗霖機械網站： www.chuliing.com/tw/products_f_F01.html