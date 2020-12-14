台灣金屬熱處理學會2020年會 產學研出席踴躍

文/葉圳轍

台灣金屬熱處理學會2020年度會員大會，上週六(12日)在金屬中心盛大舉行，會中並針對 熱處理 研究成果舉行論文發表，產學研出席踴躍，共同攜手朝精密、智慧、節能與環保等四大產業目標前進。

該年會由理事長楊玉森主持，出席貴賓包括有全國工業區總會副會長賴博司、模具公會副理事長謝明燦及台灣輕金屬協會理事長陳進明等，共200餘位產學研學者專家出席，場面熱烈。

據悉，台灣金屬熱處理學會目前團體會員有193家，個人會員558人，相關產值達2400億台幣，主要分佈於中南部，帶動台灣精密工業如手工具、模具及工具機之基礎。

台灣金屬熱處理學會理事長楊玉森表示，該學會自民國六十七年創立迄今，秉持「熱處理是工業之母，沒有熱處理就沒有工業」的理念，在創會理事長韓顯壽的帶領下，集合了國內熱處理專業的頂尖學者、專家及熱處理業者，將產學研人力資源連結在一起，形成國內熱處理專業之生命共同體。

厚植熱處理人才培育是該學會的一大特色；楊玉森特別感謝前理事長張向主設立「正泰特殊金屬獎助學金」，捐助100萬獎助學金，鼓勵大專及高職的學生，投入金屬熱處理專業領域；另外也感謝前理事長連丁貴設立「高熱爐業論文獎」，捐助30萬獎助學金以鼓勵大學教授及其團隊從事熱處理相關研究，期激發年輕學子對金屬熱處理的興趣，以儲備熱處理所需的人才。

楊玉森說，該學會今年也在工業局的支持下，爭取到熱處理主題式研發計畫，望透過該計畫的協助，期鏈結產官學研，創造產業高值化來提升競爭力。

金屬中心執行長林秋豐表示，精密化、數位化、節能技術將是未來熱處理技術的發展趨勢，尤以台灣金屬製造業中能耗最高的三類產業，分別為熱處理、鑄造與成形，更顯示技術升級之必要性。國際間熱處理節能技術以德國、日本及瑞士聞名，在要求材料標準化的條件下，以設備優化與熱處理製程精準控制技術為發展主力，未來該中心也將積極配合台灣金屬熱處理學會目標，朝精密、智慧、節能與環保目標大步前進。