五軸加工中心機大躍進!

智研五軸控制器搭配通煒機台 空前高CP值!實現真實五軸加工技術!

五軸加工中心機又見突破! 智研五軸CNC控制器-INCON-M86R搭配通煒機台完美整合，達到德日規格與嚴謹品質、實現真實五軸加工技術，輔以雙方團隊將共同提供物超所值的價格與服務，已啟動市場推進工作，並可望推升台製CNC控制器在五軸加工領域的重要地位!

發展五軸加工機的最佳合作夥伴-智研科技表示，近期推出的強強聯手之作-五軸加工機台，可取代多機製程，減少治具需求，降低現場員工工作負荷，提高零件精度等優勢。該中心機台所採用INCON-M86R控制器，最強賣點是：「精心打造的台灣控制器，達到德日規格，實現真實五軸加工技術，提供物超所值的價格與服務」。

INCON-M86R實現真實五軸加工的控制器，其三大理由與特點則是:一、M86R 控制器具有高速的運算，並有實時刀具旋轉中心控制(RTCP)及傾斜面加工(TWP)強大軟體功能，真正實現五軸加工，達到德日控制器水平的規格。二、M86 R控制器採用 EtherCAT串列控制，絕對式伺服馬達，使系統高性能、高穩定性、配電簡化故障少，穩定性更加提高。三、M86 R控制器在硬體方面更有高度的穩定性，並配合經驗豐富的機電工程師研發安全可靠PLC軟體，適用於一般機械加工、汽車、模具、模型、3C複雜的五軸加工。

真五軸加工的INCON-M86R控制器，具備RTCP功能 ，加工程式只需指定工件之刀尖座標與刀具方向，由控制器根據機器旋轉機構，做實時的運動控制，刀具可於不同方向進行加工，加工零死角、完美雕琢工件。此外，這款新一代的五軸加工機還具有高剛性高速度結構設計、配置12000轉直結式主軸(選配15000轉) 。更多訊息請洽智研科技：(03)5555623分機172，通煒機械：(03)4986182