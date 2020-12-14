百城機械自動包餡成型機 性能產能優異

文/葉圳轍

自動包餡成型機的專家-百城機械，參加12月17~20日在南港展覽館舉行的台北食品展(攤位號：L0110)，主力展出多重餡(最高可達五重餡)食品包餡機及18摺包子饅頭自動化生產線等設備，產能、性能優異，配合完善的零件供應及售後服務網，可確保客戶旺季時產線機台不斷炊，提高投資效益。

百城機械以進口日本知名品牌中古包餡機在台銷售起家，在食品自動包餡機領域已耕耘20餘年，憑藉對包餡機的拆卸、組裝經驗，經由不斷的改良及迎合市場的需求，而研發MIT(台灣製造)新一代自動包餡成型機，並榮獲國家創作發明獎肯定。

百城機械目前能提供產製各式冷凍食品、包子饅頭、調理食品、烘焙類食品、麻糬類食品…等自動包餡成型機，及一貫作業生產線之整廠規劃設計。

百城機械總經理蔡承諺表示，進入冬季，是火鍋料、湯品、糕餅伴手禮等食品的熱銷期，多數業者磨拳擦掌已做好超前部署；該公司的設備及服務，可協助業者確保產能，安心搶占商機。

蔡承諺指出，百城機械主力新型HM-588食品自動包餡機，機型配備一應齊全，豐富的選配零件及裝置，可滿足客戶多樣的產品需求。如年節需求旺的鳳凰酥、紅龜棵、湯圓等產品，皆可一機多用，搭配特殊模嘴，還可自動化生產各式各樣的包餡貢丸、湯餃等火鍋料，大幅提升機台稼動率。

此外，百城2020最新推出的機種HM-328 酥皮展開機，專為酥餅類產品開發，該機以多支滾輪旋轉擀開餅皮，仿人工擀皮的作動原理，均勻延展餅皮，不破壞食品材料特性。適合生產各式酥餅，搭配自動包餡機與桿酥機，可生產芋頭酥、太陽餅、奶油酥餅、香餅/椪餅等特殊皮性產品。該機熱烈預購中。

百城機械網址：www.hmfood.com