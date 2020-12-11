衡碁科技振動頻譜分析儀 設備維護保養必備利器

「動平衡專家」衡碁科技（BALTech），以其在該領域多年累積的經驗基礎，推出劃時代的「SA-704四通道振動頻譜分析儀」，除具備快速轉換振動頻譜的特性外，體積輕巧、操作簡易，高效、高續航、高相容性，對設備維護保養業者、機械設備設計者而言，可說是功能強大的必備利器。

機械設備長時間運轉時往往會有異常發生，90%的異常可藉由量測振動信號來分析，進而找出原因及可行的解決方案，因此在設備預知維護保養(PdM)中，振動測量是非常重要的一環。機械設備運行過程中，經常是由多個轉動組件同步運行，例如伺服馬達、皮帶輪、旋轉主軸、軸承…等等，而各個轉動組件均會產生振動。一般傳統的解決方式，是藉由振動計來測量設備的振動狀態，但缺點是無法分辨是設備中的哪一個轉動組件出現問題。

衡碁科技表示，當前最新的測量技術是採用頻譜方式測量振動，由於設備中的轉動組件都有各自的振動頻率，藉由頻譜方式測量振動，即可輕鬆分辨各個組件不同的振動型態，以更有效率的方式維護設備。衡碁科技專為設備維護保養業者所設計的「SA-704四通道振動頻譜分析儀」，採用全新快速傅立葉變換（FFT）軟體及最新的ARM運算技術，具備快速轉換振動頻譜的特性，大幅提高工作效率。

機器設備經常放置在戶外或廠區，故量測設備的機動性相當重要。「SA-704四通道振動頻譜分析儀」，體積小重量輕，具備高效能及高容量電池，使用時間可達 10 小時以上，同時配備有彩色圖形化顯示器及便利的觸控螢幕，就跟操作智慧手機一樣簡單，不需研讀技術手冊也能輕鬆使用。SA-704還具備大容量的記憶功能，可將現場測得的數據帶回實驗室或辦公室判讀及診斷分析，讓設備維護更加輕鬆。SA-704還附一套PC版智慧型分析軟體，可提供AI診斷分析，讓初學者也能成為專業人士，機器設備維護可視化更高，不再是瞎子摸象。

在機器設備設計的產業應用上，SA-704可搭配專業的衝擊錘（Impact Hammer）及內建FRF運算軟體，這是從事機器設備設計人員的必備工具。依照軟體的指示可簡單地測得設備模態，在設計初期便能掌握其該有的振動特性。此外，SA-704可輸出多種格式的資料，與其他市售的軟件可並行搭配使用，讓客戶現有儀器與新的振動頻譜分析儀資料互通無障礙。

設備預知維護保養(PdM)中，噪音測量也是非常重要的一環，SA-704內建噪音分析軟體，可搭配專業的麥克風，一台儀器多功能使用。衡碁科技研發團隊也陸續開發出更多種的應用程式，使用者只要安裝新的 App 便能升級儀器的功能。儀器設備可隨時升級至最新的軟件，讓此款分析儀器永遠可保持最優越的性能，不用擔心被淘汰。

衡碁科技堅持「技術創新」、「產品用心」、「服務貼心」，完整的售服體系遍佈全世界，提供海內外客戶最專業、即時的貼心服務。除國內指標性龍頭大廠、研究機構指定使用，事業版圖更拓及中國、越南、泰國、日本、加拿大、美國、墨西哥、巴西、德國、馬其頓、波蘭等高度工業化國家。欲知相關資訊，請上官網：http://www.baltech.com.tw，或撥電話：03-5908611。