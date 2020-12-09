Rockwell Automation聯手所羅門 讓自動化機械安全簡單上手

面對一般工廠營運安全的挑戰，包括政府及各國法規要求、工人行為、新舊員工交替、機械運作安全、資料安全管理等，工廠主是否還在苦惱如何下手？還是束手無策？全球機器安全解決方案經驗豐富的Rockwell Automation與所羅門團隊今攜手協助各級產業一舉將組織提升到新的安全和生產率水平。

所羅門表示，RockwellAutomation旗下工控產品，是業界品種最齊全的安全產品組合之一，在因應生產過程和離散製造應用項目中可同時實現安全和生產率目標。Rockwell創新Safety產品和解決方案可改善機器的功能操作，同時有助於提高人員安全、效率和生產率。透過Rockwell Automation及所羅門團隊為您企業量身打造的全方位解決方案、應用工具和後援支持服務組合，能將安全性納入主動的生產力工具，而運用安全與營運資訊的力量，則可大幅提升安全規範和效能，進一步存取安全系統資料與轉換成有意義的資訊結果，以提升機器產能並且盡可能地縮短停機時間。

傳統的安全裝置需要更為複雜的配線解決方案，才能取得更多診斷資料。現在利用Rockwell Automation智慧安全解決方案就可以存取更多的診斷資料並簡化配線系統，整合式的智慧安全解決方案將建立全面瞭解機器或生產線狀態所需的所有資料。

Rockwell有機械安全系統最完整的安全產品組合、提高安全性和生產率的應用工具及專業安全人員訓練、解決方案和服務。Rockwell Automation與所羅門團隊竭誠共同為工廠主支援任何機械安全性解決方案，所羅門集團自動化事業處為Rockwell Automation洛克威爾自動化台灣區授權代理商，洽詢電話：（台北）02-8791-8989、（新竹）03-658-9008、（台中）04-2707-1605、（高雄）07-550-7202，網址：https://abu.solomon.com.tw/