精湛光學新機加持 明年營運受期待

文/葉圳轍

光學影像篩選機龍頭-精湛光學科技(2070)，今(2020)年初併購擁有晶片型電子元件檢測技術的先聯科技，將半導體級檢測技術，導入扣件用光學影像篩選機，讓精度、速度、效能大幅升級，加上新款機種問世，精湛明(2021)年營運備受期待。

精湛研發創新實力堅強，光學影像篩選機曾先後二次(第16及21屆)榮獲經濟部中小企業創新研究獎，105年更獲頒第25屆國家磐石獎殊榮，產品行銷全球30餘國，國際知名扣件大廠，幾乎都已是精湛篩選機的愛用者。

但，今年受到新冠疫情影響，歐美訂單受創，精湛前三季合併營收3.16億元，較去年同期衰退32%，稅後虧損6,588萬元，每股虧損1.81元。

精湛董事長吳俊男表示，最壞的時局已過去，第四季訂單回溫，加上新機加持，對明年營運表示樂觀。

為此，精湛特於歲末年終舉辦新機發表，採實名預約制，要讓使用端客戶感受精湛檢測設備的魅力。

因為此波疫情，讓精湛更加深耕技術；吳俊男指出，併購先聯科技後，導入半導體級檢測技術的改良機款，功能超強，速度加倍，除了檢測緊固件產品外，更可適用於電子、LED、塑膠、粉末冶金及各式零件；其中，檢測緊固件的速度，最快每分鐘可達1,500 Pcs，速度較舊機種提升1倍以上。

另外，與先聯科技合作開發的新機種，更是精湛明年營運的亮點；其中包括「藥錠」篩選機及半導體零件用X光檢測機；上述二款機型，過去仰賴日本進口，精湛成功開發，性能不怕業界比較，價格更具競爭力。

另外一款精湛首創，集結分度盤/連續檢測功能的二合一篩選機，主要用於汽車扣件的檢測，可降低業者設備採購成本，目標鎖定歐美高端市場；該機同樣可為精湛營運大大加分。

圖為精湛發表的新機型，其中結合分度盤/連續檢測功能的二合一篩選機，絕對是亮點之一。圖/葉圳轍

吳俊男表示，精湛以扣件篩選機為根基，透過核心技術開發新機型，未來重兵將搶攻藥品、半導體、被動元件、LED等檢測設備商機，打造更寬廣的業務領域；吳俊男強調，今年雖然虧損，但對未來營運仍深具信心，沒有悲觀理由。