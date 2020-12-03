衡碁科技Andriod「UAQ振動頻譜分析儀」 測量儀器

隨著智慧型手機普及與性能不斷提升，將其導入現有生產模式已成必然趨勢。作為國內「振動╱動平衡」科技的領頭羊，衡碁科技研發團隊費時三年時間，成功將測量儀器與手機結合，以劃時代革命性思維推出業界第一台「UAQ振動頻譜分析儀」，口袋型的精巧體積，讓使用者更容易量測振動信號，改變了市場對於振動頻譜分析儀的概念與定義。

衡碁科技表示，UAQ「單╱雙通道」振動頻譜分析儀可同時測量前後軸承、徑向及軸向的振動頻譜，透過手機通訊軟體，不僅能快速分享測量數字結果，且同時上傳至雲端伺服器，讓設備預測維護保養（PdM）更具時效性，降低無預期停機風險。此外，UAQ分析儀內建IEPE介面，可與現有工業用加速規無縫接軌，不需任何轉接介面，或重新購買加速規。透過UAQ APP軟體，就能和現有感測器連結，輕鬆升級量測水平。

UAQ APP軟體也能透過與麥克風直接串連，讓智慧手機變成噪音計或聲學分析儀。「UAQ振動頻譜分析儀」內建多種運算分析軟體，即時監控設備狀態。除了常用的FFT頻譜分析、FRF自然頻率敲擊測試、即時八音度倍頻分析，與階次追蹤（Order）分析外，亦可執行頻帶限值振動量測；平順性量測/雜訊濾除，及趨勢╱時間域分析；頻率域╱時頻分析；各種振動情況如轉軸摩擦╱滾動軸承損壞與機械鬆動╱皮帶與皮帶輪╱馬達定子偏心及轉子棒鬆動分析；轉動機械分析及狀態監測趨勢、包絡分析；平衡不良時的振動特徵分析，階次追蹤、軌跡╱聲學（Acoustic）╱聲壓（Octave）與強度╱聲音品質及人體因素分析；環境振動測試、衝擊響應頻譜擷取分析；現場試驗資料擷取及分析滾動軸承損壞問題；流體力學擾流、葉片振動分析、孔蝕振動特徵、軸彎曲振動問題診斷等等。衡碁科技卓總經理表示，「UAQ口袋型頻譜分析儀」以精巧的體積和強大的功能，重新定義頻譜分析儀設計概念思維，推出即獲得業界一致好評。

以「協助客戶製造安靜、低振動的高品質商品」為職志，衡碁科技以最專業的研發服務團隊、遍佈全世界的完整售服體系，提供海內外客戶最專業、即時的貼心服務。產品已獲得多國專利，除國內指標性龍頭大廠、研究機構指定使用。產品線齊全，除多款便利且應用層面廣泛的分析儀，還有高速主軸平衡機、磨床動平衡系統、桌上型刀把平衡機等，詳情請上衡碁科技官網 www.baltech.com.tw獲得更多相關資訊。