金屬中心推動循環經濟新方案 為高值金屬材料創商機

文/葉圳轍

基於環保與資源考量「循環經濟」已經是國際趨勢，近年來相關議題在台灣愈來愈受到重視！眾多國際大廠如汽車、民生、消費性電子、建築等產業，逐步訂定回收再利用的永續發展目標與措施；政府為加速產業轉型升級與發揮國內產業優勢利基，亦積極推動循環經濟產業的創新政策，以作為下世代產業成長核心與建構永續的價值網絡。

今年高雄舉行「TASS 2020亞洲永續供應+循環經濟會展」，於12/2-4日在高雄展覽館登場，金屬中心也設攤位，展出在循環經濟時代下的產業新技術、新商機。

金屬中心參加「TASS 2020亞洲永續供應循環經濟會展」，展出循環鋁材創新應用下的相關展品。圖/金屬中心提供

此外，在經濟部技術處的支持下，金屬中心本週二(1日)也在經濟部傳統產業創新加值中心舉辦2020高值金屬材料技術商機研討會，會中向業者展示該中心在循環鋁材方面製程技術的創新應用，吸引73家廠商超過百位業者到場交流互動。

金屬中心表示，該研討會內容涵蓋「回收鋁料多孔性成形與製程技術」，建立發泡鋁鑄型技術，研發高值防撞部件(如道路工程防撞車國產自主開發)，國內現行道路施工防撞車全數由國外進口，若在防撞桅桿內充填發泡鋁，則可降低撞擊車輛本身的反作用力(能量被吸收)，對於提升駕駛者與車內乘客的安全保護，會有相當重大的助益。「潔淨化回收鋁高品級真空壓鑄製程技術」，提高廠內回收鋁料的添加比例，降低材料成本，藉由鋁液潔淨技術(線上鋁液除渣/除氣即時檢測)的提升，投入高品級結構壓鑄鑄件生產，幫助業者擴大接單能量與國際競爭力。

「低壓鑄造回收鋁材發泡成形與製造技術」，完全使用回收鋁材料，利用低壓鑄造方式發泡成形的創新製程，解決過往粉末冶金方式導致高成本低效率的問題。圖/金屬中心提供

再來是「高效率鋁鈑件溫/熱成形製程技術」，取代既有冷衝多道次成形製程，並解決其無法承製7系列鋁板料之困境，提升整體製程生產效率，減少鋁材二次加工廢料，產出鋁化之高強度結構部件，達到運輸產業輕量化效益。「低耗能鋁材潔淨摩擦攪拌銲接技術」，建立高適應性3D曲面摩擦攪拌銲接技術，改善再生鋁材接合品質，促進循環鋁材再利用，提升國內業者接單能力。

金屬中心指出，該中心多年來輔導國內金屬及相關製造工業升級，未來將聚焦在鋁材循環、潔淨、減渣技術與低耗能、高效減廢、促進再生鋁材應用技術等，協助業界設置高值循環綠色製程產線、提高回收鋁料年處理量以及增加產值，與國際接軌。