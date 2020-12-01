元精引進日本立式磨床 正式啟用

專注於金屬傳動零件、零配件等車，銑，磨精密加工的專業大廠－元精精密有限公司，12月1日為斥巨資從日本太陽工機引進的內外徑立式數控複合磨床（NVGH-22TC）隆重舉行新機啟用典禮，正式宣布導入國內立磨及亞洲唯一含精車功能與研磨異型外輪廓等高階加工服務，典禮當天各界貴賓將蒞場見證與祝福。該立式磨床研磨直徑可達2500mm，其加工零配件精度範圍更可達0.002mm，能充分運用於航太之曲齒離合器、轉子引擎、凸輪、輪船偏心輪、大型軸承等高階產品的高精密加工，是複雜研磨加工製程工件的最佳解決方案。

元精精密總經理許祥啟表示，該公司為了持續強化升級扎根專業技術與製造能力，同時推升、創造企業優勢能力，從2005年創立以來，不斷精進技術能力，並與許多產業合作，包括加工機械類、工具機械業、腳踏車、汽機車部件、氣動／電動工具類、空油壓零配件、模具零件、航太零件等，將技術融合運用在各業界及學界，提供車、銑、磨及OEM的全方位服務，並配合客戶開發產品，讓更多夥伴使用最合適的物件。

許祥啟並表示，元精是一家擁有ISO 9001品質認證與ISO 14000環境認證的專業廠商，且多年前即已引進日本與瑞士精密磨床，還有為確保產品品質斥資2、3千萬元引進深獲業界讚嘆的量測設備，包括二台蔡司三次元Marh輪廓儀、二次元測長儀等精密量具，此次隨著為了擴大服務面特再添購引進的日本立式磨床，將可協助大型工具機有效提升精密度，進而達到產業升級的目標，且可配合政府所積極推動的風力發電政策。

他並透露，軸承直徑400~1300mm甚至1800mm都是普遍常用的規格，但目前直徑500mm以上的大型軸承台灣尚無能力生產，都是從德、瑞典、日等進口，每年進口值高達億元，而元精所引進的日本立式磨床由於最大製作直徑可達到2500mm，且研磨精度已超越歐、日大廠精度，同時，該公司並率先訂製台灣首台軸承檢測機設備，針對軸承荷重能力進行精密檢測，確保所產製的軸承具備高精度與高強度的高品質要求，對於摩天輪、戰車、核磁共振醫療檢驗設備、立車工具機等所需的大型精密軸承將可獲得有效解決，不須再依賴歐日，且能大幅降低購置成本約3成及減少庫存壓力，並提供交期短、價格、客製化等優勢。

許祥啟並期許，希望透過日本內外徑立式磨床的引進，元精能大力協助台灣工具機達到高精度升級的目的，同時藉以提高機台的附加價值與企業獲利力，讓機械業員工也能享有媲美高科技產業的優渥薪資待遇，共同創造黑手高薪資產業，並期盼10年後，元精能順利邁向上市櫃公司的企業發展目標，為機械產業貢獻更多心力，立足全世界。