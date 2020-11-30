大高雄糕餅公會參訪百城機械

文/葉圳轍

以五星級的服務，招待來自全球的VIP客戶；自動包餡機的專家-百城機械，自從去(108)年新廠落成後，參訪貴客一波接一波；今(30)日就有高雄市大高雄糕餅公會一行30餘人參訪，這也是百城11月份接待的第六組團體，該公司呈現VIP的接待與服務，如同顯現機械的高品質，百城要讓客戶一次滿意。

大高雄糕餅公會參訪團詳盡參觀百城機械的辦公室、機台生產線、零件倉庫、組裝現場、Show Room，甚至廁所、員工休息室等也不放過，對傳統食品機械廠有如此的規模及設施，都感到驚訝與羨慕。

百城現場實作餅乾生產線。圖/葉圳轍

大高雄糕餅公會理事長曾竣源表示，自動化是一種趨勢，可以改善糕餅業目前面臨的人工、產能不足的難題。百城由小小的一間鐵工廠，蛻變成長為現代化的食品機械廠，證明產品與服務獲得肯定，能為糕餅業解決上述的難題。

百城機械總經理蔡承諺表示，糕餅業強調手工製作的迷失，慢慢被接班的烘焙業第二代或新創業的年輕一代師傅所顛覆；食品自動化機械具有產能大、食品安全、衛生、效率的優勢，尤其減輕人工的壓力及管理，是傳統小店轉型企業化的必需。

百城機械為自動包餡成型機的專家，具有研發能力，曾獲國家發明銀牌獎殊榮，機台性能持續精進創新，零件都自行開發並充足供應，配合高效率的維修服務，讓客戶機台保持高稼動率，不會因缺零件而成為孤兒。

蔡承諺指出，該公司的零件是由航太級五軸CNC加工製造，更採用蔡司檢測機台，嚴格管控品質並進行精密微調，為客戶提供最有效率的生產。

蔡承諺坦言，有些購買國外品牌包餡機的客戶，因機械零件待料而停機，眼看所接訂單已近裝櫃(出貨)時間而心如火焚，而前來求助，該公司都會盡力協助排除困難；因為信任，後來也都成為百城的忠實客戶。

現今，百城新廠落成後，服務再升級；除了提供五星級VIP服務外，並與原料菁英廠家包括油脂、麵粉、乳化劑、酵母……等組成「英雄聯盟」，為業者的自動化生產線提供專業配方與指導，並可協助開發新產品，從產品打樣、試產，一條龍服務，減少業者製程摸索、降低研發成本，即使是食品業的門外漢，也能以最快的時間、最少的花費讓產品量產上市，開創第二事業。

百城機械目前能提供產製各式冷凍食品、包子饅頭、調理食品、烘焙類食品、麻糬類食品…等自動包餡成型機，及一貫作業生產線之整廠規劃設計。