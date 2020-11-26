疫情影響區域傳統供應鏈下，不可不知的台灣AMR機器人公司

近年來，因應人力成本上漲及精實生產等課題，以及COVID-19疫情的影響下，各個產業都開始將「AI」及「自動化作業」列為評估及改革的重大項目，尤其是搬運作業等技術門檻較低的工作更被作為首要項目。畢竟單純搬運的作業，投入人力太過奢侈，產線人員兼顧搬運又擔心影響作業品質。因此，藉由自主移動機器人AMR (Autonomous Mobile Robot)來完成搬運作業，已成為各產業間的評估重點之一，除了可以降低人力成本，又可以確保產線作業及品質的穩定，更能夠提升生產線作業的彈性，一石三鳥。

現今台灣的AMR市場上，OMRON、所羅門等知名國際大廠以外，更有均豪及友上等國內知名設備廠。但不論是國際或國內的AMR廠商，在導入及規劃上都需要投入極高的預算，對於一般中小企業而言無疑是一份負擔，無形中也阻礙了導入的計畫。然而，在低導入門檻的訴求下，僅創立四年的台灣塔奇恩科技卻能夠逆勢竄出，成為中小企業老闆的新寵兒。是什麼樣的優勢讓台灣塔奇恩科技能夠在群雄爭霸的市場中異軍突起，並在AMR市場中佔有一席之地，勝出關鍵如下:

台灣自有廠牌，在台企業、在地服務

設備市場百家爭鳴，許多國際大廠也紛紛進入台灣爭取一席之地，而多數企業也偏好於美日德等國際大廠的設備品質與技術，但是往往因為設備需要維修保養及調整時，必須透過代理商進行聯繫，一來一往除了耗時更沒效率，直接與海外設備商據點聯繫時又時常發生溝通問題，甚至需要進行更新及調整時，有時還需仰賴原廠人員進廠作業，在COVID-19疫情期間，原廠人員要來台更是難上加難，反而影響了效率及產能。

然而，台灣的設備產業其實在品質及技術上也並非一直處於落後國際大廠的地步，甚至在謹慎評估目前的需求及條件後，除了在溝通上沒有隔閡外，能夠立即性的協助到場進行服務，降低產線閒置時間以及維持產能才是首要考量因素，因此在台企業且能夠在地服務也成為多數企業考量的重點，而台灣塔奇恩科技除了是台灣本土企業外，所有產品皆為自行研發的技術，甚至是在台生產，因此除了能夠在地服務外，更免除了進口料件交期耗時的問題。

全台唯一採用視覺導引系統

台灣塔奇恩科技具有自主研發能力，開發出視覺引導模組及人工智慧，以及免去後台管理的離散式架構系統等等技術，並搭載於AMR上，讓AMR無需藉由軌道及磁帶的鋪設，透過影像分析，做到Visual SLAM （Simultaneous Localization & Mapping）功能，使AMR能夠在陌生環境中進行路線導航及位置移動，並融合像是Lidar、超音波、磁帶感應器、RFID等不同的感應器，賦予機器人更智慧化的行為模式，適應人機協作環境。

產品適用性高，克服廠房的環境條件限制

產品體積輕巧，直徑不超過50公分的機體設計，克服了產線通道寬度限制的問題。同時，採用視覺模組系統後，AMR不再需要軌道及磁帶的引導，除了省去軌道及磁帶的鋪設，以及後續的養護成本外，人機共道的概念讓AMR可同樣在人員通道上進行貨物搬運，當廠房Lay-out變更，或是需要換線使用時，只需重新設定路線即可上工，不用再鋪設軌道及網路。

另外，前後兩端的輔助輪，在設計時也做了些微的離地距離，讓AMR在不平整的路面也能暢行無阻，不用擔心AMR行走時會卡在路上造成停滯。

操作簡單，無需編立專人專組

不同於市場上多數的AMR廠商，需要透過網路系統來進行路線設置及派工作業，甚至需要額外編立專人專組來進行操作及設定，台灣塔奇恩科技的AMR僅需透過專用搖桿即可完成所有的路線設定及操作，10分鐘即可完成路線的設定，產線人員也可完成所有的設定及排障操作。

同時，台灣塔奇恩科技在特定機種上更採用了區蜂群串連網路，以單機網路透過區塊鏈的方式與其他AMR進行資訊共享，去除中心化的網路系統，無需後台的建置及更新需求。

經濟實惠的價格，讓AMR能夠無痛導入

在凡事講求Cost Down的年代，通常聽到設備評估時，常常會因為預算考量而裹足不前，尤其對於國際廠牌有所偏好的企業，更因此而延宕了設備的評估及導入，進而造成產能及效率遲遲無法提升。

而台灣塔奇恩針對台灣中小企業的需求，量身打造了經濟實惠的AMR產品，結合了上述四點的優勢外，更讓價格降低到只需進口品的五分之一，讓企業在評估時能夠降低預算上的困擾，加速設備的評估及導入，提升產線的競爭優勢。當一台AMR產品的導入價格跟一名現場人員的年薪不相上下時，企業更能夠去釋放人力，將人用在更需作業品質的位置，才更能夠提升產線效率及產品品質。

對於大多數的製造代工廠而言，自動化生產線無疑未來幾年所要朝向的方向，然而在評估時，甚至於評估前仍會有許多的顧慮及考量，畢竟設備的初期投資總是伴隨著龐大的預算、時間及資源。但是在這些顧慮及考量上，台灣塔奇恩科技則是逆勢操作，降低AMR的導入門檻，並提高AMR的活用性與環境適應性，讓設備的評估能夠更加地輕鬆。同時，台灣塔奇恩科技也提供了全廠自動化的規劃服務，只要有預算，就有辦法，從AMR著手，讓Cost Down輕鬆達成，讓產線效率提升。