甩疫情!高林(1531)強化雲端網路全球數位化服務

身為國內最大的工業用縫紉機製造業者，高林股份有限公司(1531)憑藉自身精湛專業實力，讓「SiRUBA」品牌譽滿國際，然而受2020年初至今的一場新冠疫情突擊，全球多數地方的封鎖政策及確診情況影響了全球買氣，導致成衣廠面臨困境，也帶給成衣設備商嚴峻挑戰。

高林SiRUBA在這艱難時期採取了與眾不同的營銷策略，目標在於讓全球看見該公司的堅強實力，為此，於2020年11月27日至12月4日，高林特別選在其桃園生產基地舉辦「2021年新產品展示會」，廣邀各大成衣業者到場參觀，期藉展現出在此逆境下，高林仍著重於產品研究與發展，期許帶給成衣業者更好、更便利的生產工具。

高林2021新品展示會展出SiRUBA IoT的「物聯網生產系統」，該系統能讓整個成衣縫製過程的數據得以彙集到私有雲端，讓成衣廠管理者得以對數據進行研判與應對，徹底解決成衣廠在營運管理上的痛點，高林表示處於「快時尚」成衣浪潮中，成衣廠低毛利現象已成常態，若業者擁有此套IoT生產系統，便能更有效幫助成衣廠在激烈的全球競爭環境中持續突破、成長。

另外展出車種含LX系列拷克車、L & LX系列三本車及新款褲頭車，皆導入新的防油技術，能確保工作平台的無油環境，避免油漬帶給成衣業者額外的困擾，其微油設計已追上日系品牌獨佔已久的高階領域，在保證車縫品質的同時，也保證了成衣成品的最佳出廠狀態。

正值全球各大工業縫紉機業者一籌莫展之際，高林卻已悄然躍升至新世代成衣工業生產模式，為迎接下一波全球經濟復甦龐大商機做好準備，咸信2020年危機反帶給高林轉機!