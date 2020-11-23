金屬中心超精細伸線技術 協助傳產擺脫低價競爭

文/葉圳轍

為協助國內業者進行各式線材產品試作開發，藉由技術提升以降低業者對國外進口線材之依賴性，像是半導體封裝用的銅線，目前主要仰賴日本及韓國大廠進口，國產的封裝銅線材料抗氧化能力不足且硬度過高，同時也未建立熔鑄生產技術，無法長期支援產業發展。

有鑒於此，金屬中心在經濟部技術處的支持下，103年透過科技專案導入國際先進伸線設備，隔年建立超精細伸線系統技術平台，提供客製化製程來因應廠商需求，協助傳產轉型來擺脫低價競爭之泥沼。

據悉，金屬線材中常見的軟質線材(如金、銀、銅及鋁等)，或是難成形材(如鈦合金、鎂合金等)，還是所謂的複合線材等，都需經過伸線技術，才能成為可加工的原素材。

金屬中心從合金設計、熔鑄、擠型、伸線、熱處理及產品檢測驗證，具備關鍵製程技術商品化的能量。圖/金屬中心提供

金屬中心執行長林秋豐表示，一般的伸線設備，只提供伸線拉力，製程參數固定無法調整，導致線材特性無法掌握，影響後續製程，然該中心的超精細伸線設備，可穩定張力與抽線速度，使成形均勻，提升抽線後線材的機械性質與良率。

為因應伸線產品的多元化需求，金屬中心從合金設計、熔鑄、擠型、伸線、熱處理及產品檢測驗證，建立國內第一條從材料熔配到成形製程開發的示範產線，具備關鍵製程技術商品化的能量。

林秋豐說，目前該中心已開發的有：半導體封裝用的純銅封裝導線，提供符合規範需求且線徑≦15μm之銅銲線；高功率模組所需的耐熱型封裝鋁導線，使鋁導線導電率可達62%以上，且能耐高溫超過200℃，有效解決鋁導線高溫軟化問題，取代進口；具生物可降解之鎂合金線材，實際應用於手術止血夾，已通過細胞毒性、生物相容性及動物實驗等相關檢測，後續將著手建置試量產。

林秋豐強調，該中心作為台灣金屬產業的研發單位，不斷強化技術商品化，提供國內業者自主生產的能量，開發各式金屬合金的線材，為國內產業做更好的服務，期帶動產業創新，創造產業價值。