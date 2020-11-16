中興大學與金屬中心合作成立智慧製造及金屬科技策略聯盟

文/葉圳轍

中興大學與金屬中心學研合作、強強聯手，今(16)日簽約共同成立「智慧製造及金屬科技策略聯盟」，將致力於智慧機械、製造技術與金屬科技之前瞻研究，並培養跨領域菁英人才，期作為「臺灣製造」的堅強後盾。

眾所皆知，台灣擅長大量生產和代工製造，已在全球產業鏈分工上占有一席之地；如今面臨全球化市場變動、世界各國爭取製造業回流與大陸製造的低價競爭，使得台灣製造業面臨極大壓力與嚴峻考驗，故極需新的轉型動能以重建產業競爭力。

金屬中心表示 ，由於台灣本身具備優良3C/半導體的量能，可透過跨域研發整合與人才養成，將工業技術快速導入智慧互聯、智能感測及控制、機器人等方面，提升製造生產具有智慧化與決策化功能，進而引領台灣產業邁向新的升級契機。

據悉，中興大學在智慧機械與智能化製造人才培育享有盛名；金屬中心多年來則輔導國內金屬及相關製造工業升級，為國內少數能提供系統整合方案服務之法人研發機構。為促進產業轉型、達到產學研鏈結的最大效益，雙方於今(16)日簽約， 強強聯手 ，共同成立「智慧製造及金屬科技策略聯盟」，未來將致力於智慧機械、製造技術與金屬科技之前瞻研究，雙方組成研究團隊，共同投入經費，針對前瞻課題，結合研究能量，合力建置研發平台，並提供在地化智慧製造對策，以培養跨領域菁英人才，作為「臺灣製造」的堅強後盾。