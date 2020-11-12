衡碁科技動平衡技術 遠近馳名

智慧製造乃當前製造業趨勢，加上今年新冠疫情及5G高速網路成熟，無人工廠和智慧生產線發展一日千里。作為國內「動平衡╱振動」技術領導品牌及指標企業，衡碁科技（BALTech）以世界級頂尖核心專利技術，專精動平衡自動化設備研發，為海內外工具機、半導體、風扇、航太、電機、汽機車、交通、化工、鋼鐵、家電等產業，提供高效率、高品質、全方位且經濟實惠的智慧製造動平衡解決方案。

衡碁科技總經理卓星唐表示，當前工具機均以高速、高精度為主要訴求，而「不平衡」所造成的振動，是加工過程中最常見也最主要的問題之一。公司高瞻遠矚，早在多年前就成立特別部門，專司高速加工主軸、刀具等動平衡自動化設備之研發，將過去在高科技半導體產業動平衡技術及產品研發經驗，成功導入工具機產業。

主軸是工具機中最關鍵的核心，在高速下運作與動平衡的等級息息相關，決定工具機性能優劣；主軸平衡等級越高，除了使用壽命及加工品質提升，也更能確保其動態特性。衡碁科技專為高平衡等級需求業者設計之「ROTA高速主軸平衡機」，產品具備動態特性測量記錄、ISO1940 G1.0平衡等級校正、主軸可靠性測量分析及報表輸出。除了為國內高平衡等級需求業者提供客製化、經濟實惠的選擇外；並結合物聯網IoT技術及工業4.0需求，能與客戶現有設備快速連結，讓工廠資訊透明化、可視化，並達到立竿見影的效果。

ROTA高速主軸平衡系統。圖╱陳芳永。

衡碁科技提供經濟實惠且具備國際水準的「全自動不平衡修正」解決方案，在加工製程中線上同步測量不平衡，並同時執行不平衡校正，可大幅縮短生產工時。BT-4300自動平衡機系統，具備快速換線、高度IoT整合及E-Track連結能力，和人性化、高度防呆等優越性能，讓生產者能以最短的Cycle Time，發揮最高產能。

此外，專為解決高速加工過程中，因不平衡導致的振動問題而設計的「TB-201桌上型刀具平衡機」，以輕巧的體積及操作簡易的圖示化介面，讓第一線工作人員可快速排除問題。針對研磨加工業者，則推出配備可自動消除砂輪振動的線上平衡頭、自動平衡檢測╱校正系統，及手持式平衡儀的磨床動平衡系列產品。

衡碁科技以「協助客戶製造安靜、低振動的最高品質商品」為職志，除具備相當純熟的平衡機、振動╱撞擊監測技術、強大研發動能，及來自電子、電機、機械相關領域的碩博士專業人士組成的研發團隊。目前已獲得多項國內外專利，售服體系完整，海內外客戶享有最專業、即時的貼心服務，除國內指標性龍頭大廠、研究機構指定使用，事業版圖更拓及中國、越南、泰國、日本、加拿大、美國、墨西哥、巴西、德國、馬其頓、波蘭等高度工業化國家。電話：03-5908611，或上官網：http://www.baltech.com.tw。