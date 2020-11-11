衡碁科技ROTA高速主軸平衡機 加速工具機產業升級

多年來專注於動平衡技術開發的「平衡機專家」衡碁科技（BALTech），專為滿足國內工具機業者高平衡等級需求設計「ROTA高速主軸平衡機」，以優越的性能、經濟實惠的價格，加速工具機產業升級。

當前工具機均以「高速、高精度」為主要訴求，主軸是工具機中最關鍵的核心，在高速下運作與動平衡的等級息息相關，決定工具機性能優劣；主軸平衡等級越高，除了使用壽命及高速加工品質提升，也更能確保其動態特性。高速主軸平衡機扮演舉足輕重的角色，然而，國內業者長期以來只有價格較高的進口產品可選擇。

衡碁科技為幫助國內工具機產業升級，提升高速主軸平衡等級，量身打造「ROTA高速主軸平衡機」，具備動態特性測量記錄、ISO1940 G1.0平衡等級校正、主軸可靠性測量分析及報表輸出，人性化操作介面快速上手。除了為國內高平衡等級需求業者提供客製化、經濟實惠的選擇外；並結合物聯網IoT技術及工業4.0需求，能與客戶現有設備快速連結，讓工廠資訊透明化、可視化，並達到立竿見影的效果。

衡碁科技堅持「技術創新」、「產品用心」、「服務貼心」，以「協助客戶製造安靜、低振動的高品質商品」為職志，以最專業的研發服務團隊、遍佈全世界的完整售服體系，提供海內外客戶最專業、即時的貼心服務。產品已獲得多國專利，除國內指標性龍頭大廠、研究機構指定使用，事業版圖更拓及中國、越南、泰國、日本、加拿大、美國、墨西哥、巴西、德國、馬其頓、波蘭等高度工業化國家。詳情請上官網：http://www.baltech.com.tw，或洽電話：03-5908611。