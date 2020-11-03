臺鐵EMU900電聯車扺台 德國萊因IV&V 一路把關

EMU900型電聯車已於10月24日上午抵花蓮港，並於10月25日花蓮站舉辦見面會。 EMU900型電聯車是臺鐵於2018年5月斥資253億元向韓國現代樂鐵 (Hyundai Rotem)採購，未來將引進52列共520輛之通勤電聯車，首批20 輛將在通過測試後即可投入營運。

首批兩列車為EMU901與EMU902，經臺鐵局與德國萊因獨立驗證與認證 (IV&V) 審查所有交車檢驗文件後同意交運；列車於花蓮港卸船後將被牽引至花蓮機務段進行為期一週的整備測試，之後會以七堵為基地於臺鐵正線進行各項交車測試。受COVID-19疫情影響，年初以來列車於韓國原廠進行出廠測試，由德國萊因韓國團隊就近檢驗。而交車到台灣後的測試，除了原廠加派測試工程師來台陸續加入臺鐵局試車團隊外，同時德國萊因IV&V顧問也對列車在台灣的安全與交車測試持續進行驗證。預計於三個月內完成所有測試及試運轉後，發出驗證與認證報告書，新車即可正式提供載客服務。

德國萊因是國內第一家取得TAF ISO/IEC 17020 軌道系統第三方驗證資格的專業機構，近期也與國內相關研發單位合作，針對國產化鐵路產品的開發，提供安全與測試認證相關服務。圖／德國萊因提供

為增加運能及提升旅運服務，EMU900型每列車由10個車廂組成，整列車有3支集電弓，將會是國內現行營運中集電弓最多的固定編組通勤電聯車。前後兩端駕駛室採整體籠狀鋼構抗撞擊設計，全車的關鍵設備都通過一系列的安全和功能驗證程序，確保在可靠度、安全設計與營運維修的目標下產出最佳組合。

新型電聯車另外也新增友善設計，例如安裝於博愛座上的好孕到指示燈 (Pink Light Receiver)，孕婦可藉由好孕到吊飾 (Pink Light Transmitter) 感應亮燈提醒讓座，其他特色包含車廂內照明自動調節、增加無障礙服務區空間、擴增腳踏車放置空間等。此外，車上乘客座椅是由國內廠商設計開發製造，再以貨櫃運到韓國安裝；供應洗手間內清水的500公升清水槽及加壓設備、廁所真空汙水槽與衛生設備也採用國產化的車載設備。



因應台灣加入WTO的權利與義務，目前鐵路車輛的國產化需求不能再以購車契約強制規定，需開放國產車輛設備商與國際廠商自由競爭。此次部分國產化產品獲車輛原廠採用，代表我國鐵道產品已獲得進軍國際市場的肯定。然而產品要打進國際市場需通過國際認證，德國萊因是國內第一家取得TAF ISO/IEC 17020 軌道系統第三方驗證資格的專業機構，同時在本地有強大的專業團隊可以提供及時在地服務，並已有多項鐵路產品認證實績，包含鐵路月台門系統 (PSD system)、鐵道道岔 (Turnout)、鋼軌 (Rail)、自導式轉向架 (Self-Steering Bogie)、車輛車門 (Door system of Rolling Stock)、車輛之靜式變流器 (SIV, Static Inverter)、可程式邏輯控制器 (PLC)、列車控制監視系統 (TCMS)、車載通訊系統 (Onboard Communication System)等。近期也與國內相關研發單位合作，針對國產化鐵路產品的開發，提供安全與測試認證相關服務。