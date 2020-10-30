金屬扣件暨成型設備智慧製造聯盟 協助產業提出智慧化解決方案

台灣扣件產業在全球擁有重要地位，但現面臨著如何切入航太、汽車、醫材等高值化市場，在後疫情時代，扣件廠商面對國際供應鏈重組和少量多樣的生產需求，生產線也逐漸朝向自動化、在地生產，數位轉型的重要性不言而喻。

為加速智慧製造於扣件產業應用，以提升國際競爭力，金屬中心與漢門科技、研華科技、中冠資訊等，今(30)日一同推動『金屬扣件暨成型設備產業智慧製造聯盟』，針對國內扣件生產業者提出智慧化解決方案，向外界分享扣件產業如何透過數位轉型，突出重圍。

漢門科技總經理陳甘霖表示，南臺灣是扣件製造業的發展重鎮，但扣件產業向來資訊應用基礎較薄弱、資源也相對不足，目前扣件產業的一大問題，就是欠缺資訊整合能力，包括上層IT系統與生產現場的OT資訊出現斷層，亟須資通訊技術的加值，才能讓扣件產業價值提升。

陳甘霖說，隨著智慧製造這一波浪潮，數位轉型的概念已慢慢在中小型扣件業萌芽，透過資源統整，加速智慧製造的實現跟落地，中小型扣件業者越能打造符合市場需求的高品質產品並持續提升企業競爭力。

金屬中心執行長林秋豐表示，未來扣件工廠會大量使用數位應用服務、產品及相關數位工具技術，因此，該中心率業界之先，串聯國內設備廠、資服業者、平台商業者、軟硬體廠商、SI 廠商及 IT 系統廠，建立扣件產業智慧製造示範產線，以產業智慧化升級需求為基礎，協助扣件產業建立服務平台，藉由數位轉型不僅增加生產力、加速開發週期及降低成本，真正落實服務國內扣件業者，提升產業的軟硬實力。