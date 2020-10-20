新漢打造國產化智慧工廠 有譜!

從機聯網、物聯雲到通訊協議，採用開放標準，推動真正「Working的工業 4.0」

新冠疫情期間，自動化市場面臨訂單來源不穩、供應鏈大亂，連帶打亂製造業廠商的生存空間，種種挑戰卻帶來工業界數位化轉型的加速。新漢公司董事長林茂昌表示，要避免群聚感染最好的方式就是無人工廠，用AI取代腦力，用自動化取代人力。他並身兼國際智能製造推動協會理事長，目的就是希望打造台灣智慧製造的產業聚落，以推動真正「Working的工業 4.0」!

數位轉型是企業的整體升級，林茂昌語重心長說，許多工廠升級自動化之後就停滯不前，甚至還是用手抄報表，連感測器都沒有，老闆還在根據月報表做決策，應變能力十分落後。升級智慧製造後，工廠一旦有任何問題，立刻由感測器傳回戰情室，管理人員馬上可以應變。「現在電腦、數據儲存與運算、網路都很便宜，唯有效資料提取的成本比較高，但可以幫助精準預測，機器做預知保養，避免大故障的發生」。

從工業4.0到政府倡議的智慧機械、智慧製造，林茂昌認為要加速台灣這方面發展需具備兩個條件：一、企業具備技術。政府目前對科專有補助，新漢之前發展協作型機器人，就得到工業局科專補助數千萬元，之後的科專，更為三家工廠發展智慧製造。二、要開放標準，使得不同品牌之間的機器人、機械設備可以相容。新漢的控制器已經可以控制不同品牌的機器人，正將控制器推廣到不同產業，例如CNC工具機、雷射雕刻機、AOI光學檢測等。

針對台灣機械產業的控制器多數用的是進口品牌，林茂昌指國產企業沒有控制器的核心技術，就無法寫軟體、無法開發新的應用，充其量只是機械組裝業! 現在新漢協助業者掌握控制器技術，整個智慧機械應用幾達無遠弗屆，同時新漢正在促成完全相容的機械產業，從現場端機械、機聯網、物聯雲到通訊協議，均採用開放標準，不僅新漢可以自己做解決方案，還可邀請其他企業加入，使得企業間可以分工合作，形成完整的解決方案生態系，打造國產化的智慧工廠。

林茂昌還建議政府應再加大對智慧製造補貼的力度，「一年只要撥款50億元，就可以補助300個智慧製造的案件，每年多300家智慧工廠，只需五年時間，就能夠帶動企業界的升級風潮，令台灣所有產業走向智慧製造」。他說，過去20年台灣已經包辦全世界ICT產品製造，未來包辦全世界主要國家的智慧製造，「也並非不可能」。